"Единая Россия" назвала победителей праймериз в Приморье

В Находке с большим отрывом побеждает Марина Семина
Политика 14:28
Праймериз. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Стали известны первые результаты предварительного голосования в Приморье. 26 мая в крае выбирали кандидатов на довыборы в Законодательное собрание края, Думу города Владивостока и выборы полного цикла в представительные органы власти Уссурийска, Дальнереченска и Октябрьского района, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

По итогам праймериз по определению кандидатов на выдвижение на выборы в Законодательное собрание Приморского края по одномандатному избирательному округу №19 победу одержала Марина Семина. За нее отдали голоса 89,50% избирателей, пришедшие на избирательные участки в Единый день предварительного голосования 26 мая в Находке. Ее оппоненты Ирина Наумова и Оксана Володина взяли соответственно 8,4% и 3,94%.

На избирательных участках Первомайского района Владивостока лидирует Александр Шурыгин, его поддержали 69,77% избирателей. За ним в порядке убывания следуют Мария Лагунова (18,60%), Наталья Беленцева (11,63%), Даниил Красковский (3,88%) и замыкают Марина Зяблицкая, Максим Кашпаров, Анатолий Кепчиков с 2,33% голосов.

Процедура голосования была организована по рейтинговой системе, при которой из списка бюллетеней можно выбрать одного или нескольких кандидатов.

В Единый день предварительного голосования в Приморье работали 55 счетных участков. В списках участников предварительного голосования "Единой России", включая избирательные кампании по выборам в муниципальные думы нового созыва, был включен 151 кандидат.

В Находкинском городском округе явка составила 3,43%, на территории Первомайского района Владивостока – 0,47%. Рекорд в ЕДПГ в Приморье был достигнут на территории Октябрьского района, где на избирательные участки пришли более 5% избирателей.

Окончательные итоги ПГ в Приморье будут подведены сегодня, 27 мая, на заседании оргкомитета по проведению предварительного голосования.

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