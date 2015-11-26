Амбициозные кандидаты покидают праймериз "Единой России" во Владивостоке

Дмитрий Легкий объяснил, почему принял такое решение

Заседание оргкомитета ПГ ЕР. Фото: Пресс-служба ПРО ЕР

Список участников праймериз "Единой России" на выдвижение по округу №9 (часть Первомайского района) в Думу города Владивостока в последнюю неделю перед предварительным голосованием сократился на одного кандидата. От дальнейшего участия отказался бывший депутат Думы Владивостока по этой территории, советник генерального директора "Владивостокского морского рыбного порта" (ВМРП) Дмитрий Легкий. В беседе с корр. ИА PrimaMedia политик объяснил, почему его фамилии не будет на голосовании в это воскресенье.

В списке кандидатов предварительного голосования по довыборам в городскую думу до последнего момента было восемь человек. Среди них: председатель дома по улице Приморская, 1, Наталья Беленцева; помощник депутата Госдумы РФ Сергея Сопчука, общественница Мария Лагунова; опытная участница праймериз, гендиректор ООО "Академия права" Марина Зяблицкая (ранее выдвигалась от Уссурийска); безработный Максим Кашпаров; молодогвардеец из Магадана Данил Красковский; 23-летний сотрудник сети магазинов DNS Анатолий Кепчиков.

Тяжеловесов, или людей с политическим и профессиональным опытом, на праймериз оказалось всего двое – это нынешний директор АНО "Приморский культурно-исторический центр", бывший справедливоросс Александр Шурыгин и советник гендиректора ВМРП, член "Единой России" Дмитрий Легкий. В период мэрства Владимира Николаева, в 2007-2008 гг. Александр Шурыгин руководил АТУ Первомайского района, возглавлял местной отделение "Единой России" в Первомайском районе. В 2013 году он стал заместителем директора Владивостокского цирка по финансам, а потом и директором. Ушел из цирка с возвращением в него Александра Тукалова. Что касается политических предпочтений, то до 2012 года Шурыгин был членом регионального политсовета "Единой России", а в 2012 году на выборы в Думу Владивостока он пошел уже от "Справедливой России". Со "Справедливой Россией" он пробыл несколько лет, еще в 2016 году выдвигался от эсеров в Заксобрание.

Дмитрий Легкий активным членом "Единой России" является с 2007 года. С 2012 года по 2017-й представлял интересы жителей Чуркина в городской думе. Избирался не по партийным спискам, а как одномандатник – по тому же 9-му округу. В Думе Владивостока занимал пост заместителя председателя комитета по социальной политике и делам ветеранов. В ходе новых выборов, в 2017 году, впрочем, партия приняла решение выдвинуть по этому округу Александра Щербакова (чей мандат сейчас разыгрывается в связи с его избранием в Заксобрание Приморья), на тот момент только-только примкнувшего к единороссам. Ранее Дмитрий Легкий работал в АО "Далькомхолод", сейчас является советником гендиректора АО ВМРП.

После последних дебатов, которые обязательны в рамках праймериз, стало известно, что Дмитрий Легкий отказался от дальнейшего участия в отборе кандидатов в кандидаты. Несмотря на различные разговоры о возможном давлении на участника со стороны партийного руководства, Дмитрий Легкий заявляет, что это решение исходило от него. Так он сказал в беседе с корр. ИА PrimaMedia и по просьбе агентства объяснил свои мотивы.

"В течение 5 лет я был депутатом и, считаю, что был народным депутатом. Меня люди знают. В первую очередь нужно получить поддержку не партийцев, а обычных людей. Поэтому более правильным считаю выходить на выборы не от партии, а от людей, которые тебя поддерживают, и по-честному побеждать", — сказал Дмитрий Легкий.

Означает ли это, что Дмитрий Легкий планирует пойти в порядке самовыдвижения, покажет время. Сам политик однозначных заявлений по этому поводу не сделал.

Он лишь отметил, что поддерживает идею о переходе на мажоритарную систему во Владивостоке. Эту тему пока кулуарно обсуждают в самой гордуме. Инициатива о возможности отказа от смешанной системы в крупных городах Приморья, напомним, была внесена депутатом от "Единой России" в Заксобрании, и поддержана всей фракцией "Единая Россия" и принята в апреле. В случае перехода на мажоритарную систему во Владивостоке будет увеличено число одномандатных округов, а соответственно предстоит и новая нарезка округов.

Бывший нардеп приветствует эту инициативу. В таком случае, считает он, депутаты будут ближе к людям.

Что касается предстоящего предварительного голосования, которое состоится 26 мая, то члены других партий относятся к этой процедуре скептично. Недавно вступивший в "Партию роста" бизнесмен Дмитрий Алексеев назвал ее профанацией и заспойлерил в Facebook, что победителем станет Александр Шурыгин.