В самых унылых праймериз "Единой России" в Приморье победил бывший справедливоросс

Чуть больше 100 человек приняли участие в голосовании во Владивостоке

Праймериз. Фото: ИА PrimaMedia

Самая низкая яка на праймериз "Единой России" в Приморье, прошедших 26 мая, зафиксирована во Владивостоке, где определяли кандидата на довыборы в местную думу по округу №9 (часть Первомайского района). В голосовании приняло участие всего 129 человек. Победителем ожидаемо стал бывший справедливоросс Александр Шурыгин, сообщает ИА PrimaMedia.

Как показывают цифры, интерес к предварительному голосованию "Единой России" во Владивостоке оказался низким. Если на дебаты активные граждане еще ходили, то до избирательных урн в это воскресенье дошли совсем немногие. Накануне партия отчитывалась, что к 18.00 на участки в Первомайском районе пришло всего 75 человек, и это самый низкий результат в регионе. Наплыв посетителей пришелся на оставшиеся два часа – в период с 18 до 20 часов на участки прибыло еще чуть более 50 человек. Итого в Первомайском районе в праймериз "Единой России" по определению кандидата в депутаты Думы Владивостока по округу №9 приняло участие 129 человек. Явка на территории Первомайского района Владивостока – 0,47%.

Эти праймериз отметились высокой степенью предсказуемости. За несколько дней до голосования новый член "Партии роста", один из основателей ГК DNS Дмитрий Алексеев скептично высказался на счет процедуры, отметив, что "это профанация и все знают, что победит в них согласованный кандидат". Он заспойлерил, что победит Александр Шурыгин, и не промахнулся.

Александр Шурыгин получил поддержку 69,77% избирателей. В абсолютных цифрах это 90 человек. За ним в порядке убывания следуют помощник депутата Госдумы Мария Лагунова (18,60%); председатель дома по ул. Приморская, 1, Наталья Беленцева (11,63%); молодогвардеец из Магадана Даниил Красковский (3,88%) и замыкают Марина Зяблицкая, Максим Кашпаров, Анатолий Кепчиков с 2,33% голосов.

В 2007-2008 гг., в период мэрства Владимира Николаева, Александр Шурыгин руководил АТУ Первомайского района, возглавлял местной отделение "Единой России" в Первомайском районе. В 2013 году он стал заместителем директора Владивостокского цирка по финансам, а потом и директором. Ушел из цирка с возвращением в него Александра Тукалова. Что касается политических предпочтений, то до 2012 года Шурыгин был членом регионального политсовета "Единой России", а в 2012 году на выборы в Думу Владивостока он пошел уже от "Справедливой России". Со "Справедливой Россией" он пробыл несколько лет, еще в 2016 году выдвигался от эсеров в Заксобрание.

Отметим, что людей с политическим и профессиональным опытом, на праймериз изначально было двое – это Александр Шурыгин и советник гендиректора ВМРП, член "Единой России" со 12-летним стажем, бывший депутат Думы Владивостока по 9-му округу Дмитрий Легкий. Но экс-депутат за несколько дней до голосования снял свою кандидатуру.

"В течение 5 лет я был депутатом и, считаю, что был народным депутатом. Меня люди знают. В первую очередь нужно получить поддержку не партийцев, а обычных людей. Поэтому более правильным считаю выходить на выборы не от партии, а от людей, которые тебя поддерживают, и по-честному побеждать", — так прокомментировал ИА PrimaMedia свое решение Дмитрий Легкий.

Напомним, дополнительные выборы по округу №9 проводятся в связи с образованием вакансии после избрания депутата гордумы от этой территории Александра Щербакова в Законодательное собрание региона.

Еще одна вакансия образовалась в Заксобрании Приморья в связи в приговором суда в отношении депутата от 19-го округа (Находкинский ГО) Руслана Маноконова. По итогам праймериз по определению кандидата на выдвижение по одномандатному округу №19 победу одержала бывший директор МОУ СОШ №5 Марина Семина. За нее отдали голоса 89,5% избирателей, пришедших на избирательные участки. Ее оппоненты Ирина Наумова и Оксана Володина взяли соответственно 8,4% и 3,94%. В Находкинском городском округе явка составила 3,43%.

Также 26 мая в Приморье выбирали кандидатов на выборы полного цикла в представительные органы власти Уссурийска, Дальнереченска и Октябрьского района.

В региональном отделении "Единой России" отмечают, что процедура голосования была организована по рейтинговой системе, при которой из списка бюллетене можно выбрать одного или нескольких кандидатов. В единый день предварительного голосования в Приморье работали 55 счетных участков. В списках участников предварительного голосования "Единой России", включая избирательные кампании по выборам в муниципальные думы нового созыва, был включен 151 кандидат.

Рекорд по явке в единый день предварительного голосования в Приморье был достигнут на территории Октябрьского района, где на избирательные участки пришли более 5% избирателей.