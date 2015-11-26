От участия в конкурсе на пост главы Арсеньева отказались оба кандидата-финалиста

Городская дума промышленной столицы Приморья объявит новый отбор желающих

Ка-50, памятник возле "Прогресса". Фото: ИА PrimaMedia

Оба кандидата в мэры приморского города Арсеньева, единороссы Владимир Авагимян и Александр Толстунов отказались от дальнейшего участия в конкурсе. Заявления от них поступили в городскую думу. Депутаты в скором времени объявят повторный конкурс. Ситуацию в Арсеньеве эксперт считает продолжением затянувшегося политического кризиса в регионе, сообщает ИА PrimaMedia.

21 мая на внеочередном заседании Думы Арсеньева депутаты не смогли выбрать главу города. В финал прошли секретарь местного отделения "Единой России" и депутат Думы Арсеньевского городского округа (АГО) Александр Толстунов, и второй кандидат, тоже руководитель и единоросс, – заместитель председателя Думы АГО, глава фракции "Единая Россия" в Думе, предприниматель Владимир Авагимян. За Авагимяна, кандидатуру которого согласовал местный политсовет "Единой России", проголосовали 10 депутатов, против — 11. Кандидатуру Толстунова не поддержал никто, против проголосовали 13 депутатов, воздержались — восемь. Было решено назначить повторное голосование по кандидатуре, набравшей наибольшее количество голосов.

О том, что Владимиру Авагимяну предложено взять самоотвод, ИА PrimaMedia писало 23 мая. На тот момент кандидат не стал комментировать ситуацию. В беседе корр. ИА PrimaMedia он сказал, что еще идет обсуждение внутри партии, решения нет.

"Сейчас с холодной головой разбираемся в сложившейся непростой ситуации", — сказал агентству Владимир Авагимян.

Вскоре лидер "Единой России" в Приморье Людмила Талабаева отказ депутатов-единороссов поддержать Авагимяна на выборах мэра Арсеньева назвала нарушением партийной дисциплины и пообещала принять меры.

На внеочередном заседании Думы Арсеньевского городского округа стало известно, что оба кандидата — Владимир Авагимян и Александр Толстунов — подали заявления об отказе от участия в дальнейшей процедуре избрания главы города.

"В связи с этим в соответствии с положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Арсеньевского городского округа, если ни один из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, не избран главой городского округа, конкурс проводится повторно", — говорится в сообщении пресс-службы Думы Арсеньевского городского округа.

Причиной возникшего скандала эксперты называют межэлитный конфликт и недоработки в кадровой политике.

"В данной ситуации наглядно продемонстрировано, что бывает, когда пытаются навязать решение, которое вызывает жесткий антагонизм у местных элит, и настойчиво пытаются продавить его сверху. Это классическая недоработка внутриполитического блока, который не проявил дипломатичности и не провел предварительный мониторинг ситуации. В итоге получили что получили, даже партийная дисциплина не стала сдерживающим фактором. Интересы территории и местных элит победили жесткие установки края", — говорит сооснователь "Тихоокеанского дискуссионного клуба", политолог Сергей Гребенюк.

Директор консалтингового центра "Эксперт групп", политолог Павел Наливайко добавляет, что наличие договоренностей с местными депутатами вовсе не является залогом успеха.

"Не учли, что депутаты – политические агенты местных элит. С местными элитами и их кураторами из федерального центра, в данном случае с Ростехом (градообразующим предприятием является "ААК "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина", который входит в холдинг "Вертолеты России", — ред.), никто не посчитался, и они сделали ответный шаг. Его не удалось преодолеть ни с первого раза, ни со второго, ни сейчас. По сути, произошло обнуление", — считает эксперт.

По мнению Наливайко, для команды губернатора эту ситуация говорит о том, что нужно больше внимания уделять внутренней политике. Если продолжать в том же духе, то повторение ситуации возможно и в других муниципалитетах.

"Это не первый случай, когда мнение местных элит не учитывается. Более того, это продолжение кризиса – до этого были Находка, Большой Камень, Хасанский район. Нужно выходить из кризиса, который на уровне муниципалитетов развивается с 2014 года, когда внедрили вертикальную систему избрания глав. Блоку внутренней политики нужно начать работать и устранять ошибки предшественников. Потому что поменялось две команды, царит абсолютный хаос, и муниципалитеты не понимают, куда им идти. В первую очередь важно вернуть диалог с муниципалитетами", — уверен политолог.

Решение о начале процедуры формирования конкурсной комиссии в Арсеньеве будет принято в ближайшее время. "Будет сформирована совершенно новая комиссия, и на конкурс свои кандидатуры подадут совершенно новые люди", — уверен депутат Законодательного собрания Приморья от Арсеньева Владимир Беспалов (КПРФ).