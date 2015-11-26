Жанна Савенко: У слепых вечная темнота внутри, но танцы наполняют их жизнь яркими красками

Танцевально-спортивный клуб "Танго" реализует проект "Шаг из темноты" на средства президентского гранта

Жанна Савенко. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Владивостокский танцевально-спортивный клуб "Танго" в этом году реализует социальный проект "Шаг из темноты", адресованный слепым людям. Профессиональные тренеры учат их танцевать, не взимая плату. Учредитель клуба "Танго" Жанна Савенко в интервью ИА PrimaMedia рассказала, как выглядит процесс обучения и как изменилась жизнь слепых после знакомства с танго.

— Как у вас появилась идея этого проекта?

— На занятиях мы просим даже здоровых дам закрывать глаза, для того чтобы они включали свои чувства, потому что танго – это про взаимообмен и взаимную энергетику. Открытые глаза партнеров могут в каком-то смысле даже помешать. И закономерно возник вопрос: может, действительно, слабовидящие люди могут танцевать? Мы закрываем глаза специально, а им не нужно этого делать. В 2014 году мы решили попробовать. Пригласили в клуб членов общества слепых, они пришли, начали заниматься — и получилось! А одна из учениц, Евгения Меркулова, показала просто блестящий результат. Теперь она танцует танго, ходит на все вечера, ее, как любого здорового человека, охотно выбирают в партнерши. Партнеру неважно, видит его дама или нет, ему важно, чтобы она хорошо танцевала и получала удовольствие от этого.

Я думаю, что таких проектов, как "Шаг из темноты", больше нет нигде. Возможно, где-нибудь в Аргентине дают уроки танго инвалидам по зрению в индивидуальном порядке, но такие опыты не получили широкой огласки.

— Как вы реализуете президентский грант?

— Мы выиграли грант во второй половине прошлого года. Уже в декабре проект стартовал. Сейчас у нас 25 человек, мужчин — четверо. Все танцоры разного возраста, есть даже ученица 1935 года рождения, в прошлом она занималась танцами, так что для нее обучение танго не составляет большого труда. Она очень быстро схватывает новые движения. Проект рассчитан до ноября, тогда мы планируем устроить концерт в филармонии по мотивам фильма "Огни большого города" с Чарли Чаплиным. Эпизод, где слепая цветочница встречается с бродягой, станет нашей основной идеей. На сцене ученики покажут, чему научились.

Также мы вовлекаем в проект подростков. В Артеме есть школа-интернат для слабовидящих детей. Мы предложили педагогу-хореографу добавить в школьный план занятия танго, и ей эта идея понравилась. Теперь наша задача – научить ее, чтобы она смогла учить детей. Она приезжает во Владивосток на уроки, а мы иногда приезжаем в Артем для мастер-классов. Совместная работа уже приносит свои плоды.

— Насколько сильно различается обучение здоровых и слабовидящих людей?

— С нашими слабовидящими подопечными нам пришлось очень долго и упорно работать психологически. У таких людей низкая самооценка, они боятся, что у них ничего не получится, и после первого неудачного раза у многих опускаются руки. Даже до слез доходило. Но мы никогда не сдаемся, убеждаем их в том, что у них все получится, что им все под силу, заставляем их поверить в себя. Во многом помогает первый успешный опыт с Евгенией. Она часто выступала с номерами в разных городах, так что слепые о ней узнали, и в них зародилась надежда, что если тотально слепая танцовщица смогла, то и они смогут.

Я не могу сказать, что процесс обучения кардинально отличается или что он очень сложен. Главное, я считаю, желание. И это желание у нас есть. Конечно, слабовидящим ученикам надо больше повторять, больше работать тактильно. Но нет в этом ничего невозможного.

— Как изменилась жизнь ваших учеников после появления танго?

— Во-первых, на наших занятиях они развивают свое тело, поскольку помимо танго, ученики занимаются хореографией, растяжкой. У слепых людей нарушено чувство равновесия. Благодаря танцам, у них развивается баланс, они начинают ходить уверенно.

Во-вторых, слабовидящие ученики участвуют в танцевальных вечерах и мероприятиях, общаются. Постепенно они перестают бояться окружающего мира и проявляют больше самостоятельности.

— Что вы планируете после окончания срока грантового проекта?

— После истечения срока гранта мы своих учеников не бросим, будем работать с ними два раза в неделю, как делали это и раньше. Мне бы хотелось, чтобы нашу концертную программу увидело, как можно больше людей. Поэтому в планах — выступления в других городах Приморья. Это может вдохновить других людей, которые имеют физические ограничения.

— Если о вашем проекте узнают слабовидящие люди, смогут ли они записаться на обучение сейчас?

— Конечно, мы с радостью примем всех желающих. Для того чтобы к нам присоединиться, достаточно прийти в студию по адресу Мордовцева 3, 11 этаж.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.





