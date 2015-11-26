Генпрокуратура хочет взыскать с экс-мэра Владивостока Пушкарева 3,2 млрд рублей

Основанием послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения с компаниями его брата
Политика 17:48
Пушкарев. Фото: ИА PrimaMedia

Генеральная прокуратура России подготовила иск к бывшему главе администрации Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей. Основанием послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

"Основанием послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата (группа компаний "Востокцемент"). В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 млрд рублей", — отметили в Генпрокуратуре.

Иск об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем, предъявили к Пушкареву и еще восьми соответчикам.

"Предъявление данного иска направлено на возмещение причиненного государству и обществу ущерба, а также на предотвращение неосновательного обогащения должностных лиц", — пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним, что 9 апреля Тверской суд Москвы признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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