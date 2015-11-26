Юрий Щербак: Владивостоку нужна концепция озеленения

Директор автоцентра - о том, как сделать родной город красивее и чище

Юрий Щербак. Фото: ИА PrimaMedia

Проблемы гармоничного развития Владивостока обсудят на Дальневосточном МедиаСаммите-2019 (13-15 июня, кампус ДВФУ). Отдельный блок программы мероприятия будет посвящен урбанистике и городским сообществам. О неравнодушном отношении к Владивостоку и концепции озеленения города ИА PrimaMedia рассказал директор автоцентра, общественник Юрий Щербак.

— Первые мои зеленые насаждения начались у автосервиса: работа с сосной густоцветковой. Еще одна похожая точка мною сформирована у дома, на улице Толстого. Также у меня есть интерес к культуре бонсай – это горшочные деревья, которые нужно сформировать особым образом, чтобы они были маленькие, но смотрелись как большие деревья в природе. На моем участке растет 10 сосен густоцветковых и 2 пихты цельнолистные. Вот так и появилась эта точка отдыха и комфорта. В городе не хватает хвойных растений, поэтому я максимально нацелен на реализацию именно хвойного озеленения. Это красиво круглый год, ведь у нас полгода нет листвы, в городе преобладают серые, грязные оттенки, не хватает зелени, — рассказал Юрий Щербаков.



Собственный островок "зеленой" культуры у автосервиса. Фото: ИА PrimaMedia

Юрий рассказал, что в странах Европы с выраженной сезонностью тренд на хвойное озеленение тоже очевиден, а также в соседних странах: в Японии, Китае и Корее, — больше городских пространств оформлено хвойными деревьями, в том числе в стиле бонсай. Юрий считает, что опыт азиатских стран по озеленению и арбаристике необходимо использовать интенсивнее.

По словам Юрия, во Владивостоке можно встретить редкие островки "зеленой" культуры – сад ВГУЭС, Станюковича 3 на придомовой территории тоже много сосны, ресторан Токио на Светланской, 121, магазин ELLE на ул. Адм.Фокина, 23в, у спорткомплекса Олимпиец на ул. Батарейной.

— У нас по традициям советского времени высаживают лиственные деревья: тополь, ясень, ильм мелколистный, клен американский. Это было обусловлено тем, что в советский период были достигнуты очень большие темпы по строительству жилья. Строили целыми кварталами, озеленение и благоустройство могло не поспевать за той скоростью, но на тот момент это был правильный выбор – это было массово и быстро. Просто сейчас мы живем в другое время, можем подумать о красоте. Подходы к озеленению должны меняться: быть современными и с использованием более “благородных” деревьев. Я не против лиственных, но мне кажется, должен быть хвойный каркас, который сделает наш город красивым и зимой, — подчеркнул общественник.



Подходы к озеленению должны меняться: быть современными и с использованием более "благородных" деревьев. Фото: ИА PrimaMedia

Также Юрий отметил, чем руководствоваться кроме своего "хочу" при выборе растений: площадь, освещенность, и район города.

— Владивосток — морской город, поэтому добавляется такой фактор, как ветровая нагрузка. Есть деревья, которые справляются с этой нагрузкой в лучшей степени. Лиственным деревьям зимой проще – листва сброшена и нагрузка меньше. Хотя меня это не остановило. На улице Толстого достаточно сильные ветра, но я выращиваю хвойные породы. За зиму часть хвои принимает соломенный цвет, высыхает, но потом восстанавливается. С возрастом адаптивные свойства деревьев укрепляются.

Конечно, рекомендуется учитывать освещенность территории при выборе растений по их светолюбивости. Но любому дереву нужен свет для развития, просто светолюбивое растение будет развиваться медленнее в затемненных местах. Самый неприхотливые к недостатку света – тис, потом по шкале – пихты и ели, а сосна любит хорошую освещенность.

Советовать выбор деревьев и кустов считаю неправильным, каждому нравится что-то свое. Я руку набил на стрижке и формировке деревьев. Из лиственных в этом плане удобна сирень – её можно стричь и любой высоты удерживать, — подчеркнул Юрий Щербаков.

В 2016 году Юрий разработал концепцию озеленения города и направил эту идею на прямую линию Владимиру Путину.

— Концепция прошла краевую и городскую администрацию, были ответы. Концепция позволит сформулировать, что мы хотим увидеть в итоге. Деревья и все растения должны быть интегрированы в архитектурный облик города.

Сейчас у общества есть запрос на озеленение и у администрации есть понимание такой необходимости. Мы наблюдаем отдельные акции и субботники с участием первых лиц по посадке деревьев. Сейчас самое время вновь заняться моей концепцией. Мы вместе с людьми от научной сферы её дорабатываем. Я в этой работе представляю Приморское отделение Российского экологического общества, и мы видим готовность к диалогу.



В городе не хватает хвойных растений. Фото: ИА PrimaMedia

Как улучшить городское пространство и сделать его комфортным, обсудят 13 июня на МедиаСаммите-2019. Отдельный блок программы мероприятия будет посвящен урбанистике и городским сообществам. Архитекторы и неравнодушные граждане вместе с представителями власти и бизнеса поговорят о гармоничном развитии Владивостока.

Одна из основных задач секции — формирование активных сообществ, участвующих в жизни города, в том числе и по теме комфортной городской среды, активно работающих в достижении этой цели в сотрудничестве с властью, бизнесом и различными организациями и институтами. Поделитесь информацией о мероприятии в Facebook и вКонтакте.