"Единая Россия" утвердила результаты праймериз в Находке

У кандидатов отметили хорошую подготовку к предварительному голосованию
Политика 12:57
Предварительное голосование. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Единая Россия" утвердила результаты праймериз в Находкинском городском округе и Первомайском районе Владивостока. Накануне организационные комитеты по проведению ПГ обсудили, как прошел Единый день предварительного голосования 26 мая в Приморье, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

В частности, была отмечена хорошая подготовка к партийному праймериз кандидатов в Находке, где в минувшее воскресенье шла борьба за выдвижение от партии на довыборы в краевой парламент по 19 округу.

"Кандидаты в Находке провели хорошую мобилизацию своих сторонников. На участки пришли более 2 тысяч избирателей. Присутствовали наблюдатели. Большую помощь в подготовке к предварительному голосованию оказал Всеволод Геннадьевич (член регионального оргкомитета по ПГ, депутат Законодательного собрания Приморского края Романов – прим. ред.)", — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Владимир Архипов.

Он также отметил отсутствие внятной агитационной работы участников предварительного голосования на избирательном округе в Первомайском районе Владивостока в период подготовки к ЕДПГ, что привело к крайне низкой явке избирателей. "Владивосток никогда не отличался высокой избирательной активностью, кандидатам необходимо было заранее подумать о том, как привлечь на участки электорат", — заявил Архипов.

Напомним, 26 мая в Приморье выбирали кандидатов на довыборы в Законодательное собрание края по избирательному округу №19 и Думу города Владивостока по округу №9. В первом случае победу одержала Марина Семина. За нее отдали голоса 89,50% избирателей, пришедшие на избирательные участки в Единый день предварительного голосования 26 мая в Находке. Ее оппоненты Ирина Наумова и Оксана Володина взяли соответственно 8,4% и 3,94%.

На избирательных участках Первомайского района Владивостока больше всего голосов получил Александр Шурыгин, его поддержали 69,77% избирателей. За ним в порядке убывания следуют Мария Лагунова (18,60%), Наталья Беленцева (11,63%), Даниил Красковский(3,88%) и замыкают Марина Зяблицкая, Максим Кашпаров, Анатолий Кепчиков с 2,33% голосов.

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