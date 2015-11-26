В Приморье хотят создать туристскую полицию

Новое ведомство должно будет решать проблемы с потерей вещей туристами, разбираться с кражами и другими внештатными ситуациями
Общество 12:51
Полиция. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

Власти Приморского края всерьез обсуждают создание в крае туристской полиции, чтобы туристам в крае было комфортно и безопасно. Планируется, что новое ведомство будет решать проблемы с потерей вещей туристами, разбираться с кражами и другими внештатными ситуациями, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

С предложением о создании туристской полиции на очередном заседании краевой администрации выступил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.

"Туристы иногда теряют вещи, бывают случаи кражи, внештатные ситуации. Полицейские могли бы проверять, насколько правомерно проведение экскурсий иностранцами", – сказал он.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поддержал данное предложение, заявив, что сегодня на федеральном уровне значатся три точки ввода туристов – Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, поэтому такое решение может быть целесообразным.

"Необходимо посмотреть все данные, в том числе, есть ли лицензия у экскурсоводов. Возможно, будем ходатайствовать перед Правительством о создании данного ведомства. Наша основная задача, чтобы было удобно и комфортно всем туристам", – заявил губернатор.

На заседании также было озвучено, что поступления от предприятий туристкой отрасли в Приморье за прошлый год составили 4,3 млрд рублей, из них налоги – 1,6 млрд. Суммарный прирост поступлений составил почти 7%, по налогам – 12%. Эффективность госпрограммы составила 106%

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