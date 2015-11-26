Samsung стал официальным партнером WorldSkills – 2019, который пройдет в Казани

Как генеральный партнер мирового чемпионата компания окажет спонсорскую поддержку в размере 1,5 млн евро

Церемония подписания соглашения. Фото: предоставлено Samsung Electronics

Компания Samsung Electronics станет генеральным партнером 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который впервые пройдет в России, в Казани, с 22 по 27 августа 2019 года. Церемония подписания соглашения прошла в столице Республики Татарстан 20 мая. В ней приняли участие президент WorldSkills International Саймон Бартли, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, а также генеральный секретарь Samsung Skills Чанг Дон Соп, сообщает PrimaMedia Korea.

В рамках данного соглашения Samsung Electronics окажет спонсорскую поддержку в размере 1,5 млн евро (около 2 млрд вон), а также во время чемпионата на действующей площадке планирует открыть демонстрационный центр.

Начиная с 2007 года, когда чемпионат WorldSkills проводился в Сидзуоке (Япония) и каждый последующий чемпионат Samsung Electronics является ведущим партнером WorldSkills International.

В частности, на чемпионатах WorldSkills International в 2013 году в Лейпциге, Германия, в 2015 году — в Сан-Паулу, Бразилия, и в 2017 году — в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, Samsung Electronics имела статус генерального партнера.

Чемпионат WorldSkills – 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа и объединит около 1,5 тысячи участников со всего мира, которые будут соревноваться по 56 различным компетенциям по стандартам WorldSkills.

Южную Корею на чемпионате будут представлять 52 участника, 19 из которых являются сотрудниками таких компаний, как Samsung Electronics Co., Ltd, Samsung Electro-Mechanics, Samsung Heavy Industries и Samsung BioLogics, которые будут бороться за медали в компетенциях по мехатронике и мобильной робототехнике.

Корреспондент PrimaMedia Korea Чон Хён Чхоль