Ежегодный морской субботник пройдет на акваториях и побережьях Владивостока

К участию в субботнике приглашаются организации и предприятия, владельцы маломерных судов, эко-активисты и все неравнодушные горожане
Общество 16:04
Ежегодный морской субботник пройдет на акваториях и побережьях Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Ежегодный морской субботник состоится в устьях двух главных рек Владивостока — Объяснения и Второй Речки. Мероприятие приурочено к Всемирному дню охраны окружающей среды. Принять участие в субботнике смогут все желающие, сообщает ИА PrimaMedia.

Морской субботник состоится в субботу, 1 июня. Его организатором выступает Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора при поддержке городской администрации. Будет организовано две группы волонтеров. Одна очистит побережье Золотого Рога в районе устья реки Объяснения, вторая — побережье Амурского Залива на пляже рядом с устьем Второй Речки.

"Мероприятия направлены на улучшение экологического состояния бухты Золотой Рог, которая является визитной карточкой Владивостока, но подвергается загрязнению в результате деятельности объектов инфраструктуры", – отметили специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока.

"Субботник пройдет в наиболее загрязненных местах — там, где реки выносят весь мусор с больших районов в море.Также мы приглашаем к участию владельцев маломерных судов. Планируется, что субботник на акватории бухты проведут и береговые предприятия, которые используют акваторию для своей деятельности", — сообщили в Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора.

К участию в субботнике приглашаются организации и предприятия, владельцы маломерных судов, катеров и яхт, эко-активисты, все неравнодушные горожане.

Сбор участников состоится 1 июня с 9:30 до 10:00. Место сбора: устье реки Объяснения (заезд через Пески) и в районе станции Вторая Речка (пляж Вторая Речка).

Напомним, морской субботник — ежегодное мероприятие. В прошлом году он также прошел в устьях рек Объяснения и Вторая Речка. Субботник оказался весьма результативным: его участники загрузили собранным мусором четыре автомашины "Камаз".

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Чистое Приморье". Цель проекта — формирование бережного отношения к природе, среде проживания и экологии, сохранение лесных, водных и иных природных богатств Приморского края.

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