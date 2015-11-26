Медиасообщество Дальнего Востока обсудит развитие городской среды

Секция "Урбанистика и городские сообщества" пройдет 13 июня на площадке Дальневосточного МедиаСаммита-2019 (12+)

Секция "Урбанистика и городские сообщества" пройдет 13 июня на площадке Дальневосточного МедиаСаммита-2019(12+). Фото: ИА PrimaMedia

Секция "Урбанистика и городские сообщества" пройдет 13 июня на площадке Дальневосточного МедиаСаммита-2019 (12+). Среди задач секции – создание и поддержание сообщества, которое бы формировало запрос на комфортную городскую среду и активно участвовало в достижении этой цели. Участники площадки обсудят проблемы экологии, гармоничного развития города, возможности территориального общественного самоуправления, потенциал гражданского общества и многое другое. Среди приглашенных спикеров известные урбанисты, эксперты по формированию комфортной городской среды и деятельности городских сообществ, как, например, автор блога "Город для людей" Аркадий Гершман (Москва).

В работе дискуссионной площадки примут участие и эксперты партийного проекта "Городская среда": региональный координатор партпроекта, зампредседателя Законодательного Собрания Приморского края Сергей Кузьменко, сопредседатель краевого Общественного совета партпроекта, член Генсовета "Единой России" Майя Шалунова и член Общественного совета, председатель центра правовой защиты и улучшения качества жизни граждан Кирилл Батанов.

Модератором секции выступит активный житель Владивостока, председатель ТОС "Патрокл-Сочинская" Виталий Гречанюк.

Как отметил координатор партпроекта "Городская среда" в Приморском крае Сергей Кузьменко, секция "Урбанистика и городские сообщества" предоставляет замечательную возможность всем ее участникам поделиться своим опытом и обменяться мнениями по обозначенной тематике.

"Свою роль в качестве эксперта вижу, в первую очередь, в привлечении внимания и информировании всех заинтересованных граждан о партийном проекте "Городская среда": основных этапах его реализации, роли граждан в этой работе. Для нас очень важно выстроить живой диалог между общественностью и властью, чтобы учитывать мнение большинства для эффективного исполнения намеченных мероприятий по благоустройству нашего края. В ходе живой дискуссии, как правило, рождаются правильные предложения и перспективные пути их воплощения. Образование городских сообществ поможет формировать грамотный запрос на дальнейшую реализацию как партийного проекта, в частности, так и создание комфортной городской среды, в целом. Добиться качественного результата и сделать Приморье современной и практичной территорией совместными усилиями будет легче", — подчеркнул Кузьменко.

Ключевым критерием эффективности национального проекта "ЖКХ и городская среда" является уровень вовлеченности граждан в процессы благоустройства, который к 2024 году должен составлять не менее 30% населения в возрасте от 14 лет.

Как рассказала сопредседатель Общественного совета партпроекта "Городская среда" в Приморском крае Майя Шалунова, большая роль в достижении такого результата гражданской активности отводится общественным и волонтерским объединениям.

"Одна из тем, которую хотелось бы затронуть в рамках секции, это успешные гражданские практики в сфере благоустройства. Таких примеров уже немало в нашем крае, их опыт может оказаться интересным и для других территорий региона. Здесь можно обсудить отдельные инициативы, воплощаемые неравнодушными общественниками, как, например, проект реставрации остановок "Наша остановка" молодежью Хасанского района, конкурс на лучшую кормушку "Каждой белке по тарелке" и их установка в городском сквере Партизанска или граффити-проект "Аллея писателей" во Владивостоке. Здесь можно поделиться опытом реализации краевых мероприятий "Единой России", направленных на повышение участия жителей в процессах благоустройства, как, например, конкурс видеороликов о жизни активных дворов "Наш дворик", образовательный интенсив "Городская среда: молодежь – территориям Приморья" или грантовый конкурс проектов в сфере благоустройства "Родной двор". Здесь можно поговорить о различных государственных и муниципальных программах поддержки граждан, принимающих деятельное участие в преображении приморских городов и сел, будь то ТОС или инициативная группа жителей. Агрегация и анализ всей этой полезной информации, касающейся уже состоявшихся и планируемых событий, в рамках предстоящей дискуссионной площадки позволит оценить гражданский потенциал Приморья в области формирования комфортной городской среды. И, возможно, подстегнет процесс создания консолидированного сообщества, которое бы активно участвовало в достижении этой цели", — поделилась своим видением секции Шалунова.

Шестой Дальневосточный МедиаСаммит (12+) пройдет 13-14 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. В этом году форум ждет глобальная перезагрузка, ключевыми темами МедиаСаммита-2019 станут новые тренды медиапотребления и искусственный интеллект.

Любой желающий может посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте и выбрать подходящий пакет участия.

Cледить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2019 выступают Администрация Приморского края, Союз журналистов России, Приморское региональное отделение Союза журналистов России, Дальневосточный федеральный университет, Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. Генеральный партнер форума — РусГидро.