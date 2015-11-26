Грантовая активность приморских НКО повышается год от года

Социальные активисты успешно обучаются проектной деятельности

Активные граждане. Фото: ИА PrimaMedia

Приморские некоммерческие организации (НКО) с каждым годом проявляют все большую активность в социальном проектировании – и вполне успешно. Подтверждением тому может служить растущее число грантов, которые выигрывают НКО края, сообщает ИА PrimaMedia.

Так, если сравнить грантовую активность приморских НКО в 2016-18 годах, то прогресс очевиден: в 2016 году от Приморского края поступило 134 заявки, из них в число победителей вошло только 5 проектов; в первом конкурсе 2017 года президентские гранты выиграли 7 организаций, а в первом конкурсе 2018 года победителей было уже 14. Летних заявок было больше – и победителей, соответственно, тоже: 31 НКО стала грантополучителем во втором конкурсе 2017 года и 32 – во втором конкурсе 2018 года. Стоит отметить, что в ответ на растущую активность некоммерческого сектора растет и поддержка власти: в 2019 году Фонд президентских грантов проводит не два, а три конкурса. Два аналогичных конкурса заявила администрация Приморского края, чьей поддержкой регулярно пользуются крупные социально ориентированные организации Приморья: Совет ветеранов, Приморская краевая общественная организация инвалидов войны в Афганистане и другие. В 2019 году администрация Приморья планирует выделить по 10 млн рублей на шесть направлений поддержки: профилактику социального сиротства и поддержку материнства и детства, повышение качества жизни пожилого человека, развитие духовно-нравственных основ, адаптацию и интеграцию инвалидов, профилактику проявлений экстремизма, патриотическое воспитание молодежи и укрепление гражданского общества. Еще одно направление — развитие казачества — получит 5 млн рублей. Максимальный размер гранта при этом увеличен с 300 тысяч до 1 млн рублей.

С конца 2017 года на территории Приморского края на базе Фонда "Энергия участия" начал работать Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив. Дважды став победителем конкурса президентских грантов, центр ведет планомерную работу по обучению активистов некоммерческого сектора проектной деятельности и составлению грантовых заявок. Подтверждением эффективности работы команды Ресурсного центра является статистика: из 14 победителей первой волны конкурса президентских грантов 2018 года 10 посещали семинары и проектные школы Ресурсного центра и 6 победителей получили детальную консультацию по проектной заявке.

В этом году Ресурсный Центр открыл новое для социальных НКО края направление деятельности по развитию социального предпринимательства в 3 районах. Обучение социальных активистов и представителей СО НКО будет в течение года в формате семинаров и проектных школ проходить в семи муниципалитетах: Владивостоке, Находке, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Хороле, Лесозаводске, Лучегорске — 5 из них не были охвачены ранее. Обучающие программы разработаны по социальному проектированию, юридическому оформлению НКО, командной работе, фандрайзингу, бухгалтерскому и юридическому сопровождению деятельности СО НКО. Набор слушателей будет осуществляться по уже имеющейся базе контактов и при поддержке департамента внутренней политики администрации Приморского края.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.