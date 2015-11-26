Более 1 млрд рублей планирует потратить "Приморская генерация" на подготовку к зиме

"Приморская генерация" ведет активную подготовку к предстоящему отопительному сезону. На реализацию ремонтной кампании в этом году предусмотрен 1,4 млрд млн рублей. До начала ОЗП запланировано проведение капитальных и средних ремонтов на 12 агрегатах основного оборудования (котлы, турбины, генераторы), а остальным 56 единицам будут проводиться текущие ремонты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.
Филиалом "Приморская генерация" планируется выполнить капитальный ремонт и перекладку 5,1 км трубопроводов, восстановить 1,1 км тепловой изоляции. В том числе запланирована одна перекладка по ул. Ульяновской в Артеме и техперевооружение теплосетевого комплекса в Партизанске.
Во Владивостоке планируется провести перекладки по следующим адресам:
- пр-т Красного знамени
- ул. Пушкинская
- ул. Семеновская
- пр-т 100 лет Владивостоку
- ул. Ильичева
- ул. Героев Хасана
- ул. Светланская
- ул. Снеговая 13 — ул. Стрелочная 17
- ул. Пограничная
- ул. Набережная
- ул. Уткинская
- ул. Хабаровская
- ул. Вилкова — ул. Калинина
- ул. Багратиона
- стадион "Строитель"
- ул.Посьетская
- ул.Борисенко
- ул.Новоивановская
- ул.Набережная
- ул. Станюковича
- ул. Тигровая, 23б
В данный момент в городе активно проводятся весенние гидравлические испытания магистральных тепловых сетей, которые являются важной частью подготовки к предстоящему отопительному сезону.
"Во ходе проведения испытаний проверяется надежность работы теплотрасс, выявляются места порывов. С этой целью в трубопроводы подается вода с давлением выше рабочего. Это позволяет выявить уязвимые участки и оперативно устранить неполадки. Для безопасности жителей гидравлические испытания во Владивостоке будут проводиться в ночное время", – пояснил директор "Приморские тепловые сети" филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Дмитрий Вишняков.