Более 1 млрд рублей планирует потратить "Приморская генерация" на подготовку к зиме

До начала ОЗП запланировано проведение капитальных и средних ремонтов на 12 агрегатах основного оборудования

ТЭЦ-2. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

"Приморская генерация" ведет активную подготовку к предстоящему отопительному сезону. На реализацию ремонтной кампании в этом году предусмотрен 1,4 млрд млн рублей. До начала ОЗП запланировано проведение капитальных и средних ремонтов на 12 агрегатах основного оборудования (котлы, турбины, генераторы), а остальным 56 единицам будут проводиться текущие ремонты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Филиалом "Приморская генерация" планируется выполнить капитальный ремонт и перекладку 5,1 км трубопроводов, восстановить 1,1 км тепловой изоляции. В том числе запланирована одна перекладка по ул. Ульяновской в Артеме и техперевооружение теплосетевого комплекса в Партизанске.

Во Владивостоке планируется провести перекладки по следующим адресам:

пр-т Красного знамени

ул. Пушкинская

ул. Семеновская

пр-т 100 лет Владивостоку

ул. Ильичева

ул. Героев Хасана

ул. Светланская

ул. Снеговая 13 — ул. Стрелочная 17

ул. Пограничная

ул. Набережная

ул. Уткинская

ул. Хабаровская

ул. Вилкова — ул. Калинина

ул. Багратиона

стадион "Строитель"

ул.Посьетская

ул.Борисенко

ул.Новоивановская

ул.Набережная

ул. Станюковича

ул. Тигровая, 23б

В данный момент в городе активно проводятся весенние гидравлические испытания магистральных тепловых сетей, которые являются важной частью подготовки к предстоящему отопительному сезону.

"Во ходе проведения испытаний проверяется надежность работы теплотрасс, выявляются места порывов. С этой целью в трубопроводы подается вода с давлением выше рабочего. Это позволяет выявить уязвимые участки и оперативно устранить неполадки. Для безопасности жителей гидравлические испытания во Владивостоке будут проводиться в ночное время", – пояснил директор "Приморские тепловые сети" филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Дмитрий Вишняков.