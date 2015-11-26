Более 1 млрд рублей планирует потратить "Приморская генерация" на подготовку к зиме

До начала ОЗП запланировано проведение капитальных и средних ремонтов на 12 агрегатах основного оборудования
Общество 15:54
ТЭЦ-2. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

"Приморская генерация" ведет активную подготовку к предстоящему отопительному сезону. На реализацию ремонтной кампании в этом году предусмотрен 1,4 млрд млн рублей. До начала ОЗП запланировано проведение капитальных и средних ремонтов на 12 агрегатах основного оборудования (котлы, турбины, генераторы), а остальным 56 единицам будут проводиться текущие ремонты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Филиалом "Приморская генерация" планируется выполнить капитальный ремонт и перекладку 5,1 км трубопроводов, восстановить 1,1 км тепловой изоляции. В том числе запланирована одна перекладка по ул. Ульяновской в Артеме и техперевооружение теплосетевого комплекса в Партизанске.

Во Владивостоке планируется провести перекладки по следующим адресам:

  • пр-т Красного знамени
  • ул. Пушкинская
  • ул. Семеновская
  • пр-т 100 лет Владивостоку
  • ул. Ильичева
  • ул. Героев Хасана
  • ул. Светланская
  • ул. Снеговая 13 — ул. Стрелочная 17
  • ул. Пограничная
  • ул. Набережная
  • ул. Уткинская
  • ул. Хабаровская
  • ул. Вилкова — ул. Калинина
  • ул. Багратиона
  • стадион "Строитель"
  • ул.Посьетская
  • ул.Борисенко
  • ул.Новоивановская
  • ул.Набережная
  • ул. Станюковича
  • ул. Тигровая, 23б

В данный момент в городе активно проводятся весенние гидравлические испытания магистральных тепловых сетей, которые являются важной частью подготовки к предстоящему отопительному сезону.

"Во ходе проведения испытаний проверяется надежность работы теплотрасс, выявляются места порывов. С этой целью в трубопроводы подается вода с давлением выше рабочего. Это позволяет выявить уязвимые участки и оперативно устранить неполадки. Для безопасности жителей гидравлические испытания во Владивостоке будут проводиться в ночное время", – пояснил директор "Приморские тепловые сети" филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Дмитрий Вишняков.

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