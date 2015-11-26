Всего на соревнованиях регион представляло восемь спортсменов

Приморские спортсмены стали призерами Кубка России по кудо. Фото: пресс-служба Федерации кудо ДФО

Серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Приморья на XIII кубке России по кудо. Сильнейшие представители этого восточного боевого единоборства сразились за награды в московском дворце спорта "Динамо", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации Кудо ДФО.

Обладателем "серебра" в коэффициенте 240 единиц среди мужчин стал Шамиль Сеидов из спортивного клуба "Бастион" города Владивостока (тренер Юрий Бородий). Бронзовую награду в коэффициенте 260 единиц выиграл еще один владивостокский спортсмен — Артем Васильев из спортивного клуба "Ратимир" (тренер Виталий Бордюгов).



Обладателем "серебра" в коэффициенте 240 единиц стал Шамиль Сеидов. Фото: пресс-служба Федерации кудо ДФО

Как сообщил руководитель сборной Приморского края, заслуженный тренер России Юрий Бородий, всего на соревнованиях регион представляло восемь спортсменов.

"Все ребята дошли до полуфинала, но по разным причинам на пьедестал смогли пробиться только двое. В последние годы конкуренция на всероссийских турнирах значительно увеличилась, уровень технической подготовки спортсменов растет, и чтобы попасть на призовые места, необходима очень серьезная подготовка и мотивация", — подчеркнул наставник.



Приморские спортсмены стали призерами Кубка России по кудо. Фото: пресс-служба Федерации кудо ДФО

Отметим, приморские спортсмены ежегодно показывают высокие результаты на международных и российских соревнованиях, являясь одними из лидеров кудо в стране и мире.