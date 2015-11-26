Проезд на Борисенко во Владивостоке откроют раньше срока

По словам вице-губернатора, ремонт теплотрассы идет с опережением графика

Закрыт участок дороги в районе Борисенко, 58. Фото: ИА EAOmedia

Приятную новость для автомобилистов и других горожан сообщила вице-губернатор Приморского края Елена Пархоменко. Закрытый для проезда машин участок дороги в районе Борисенко, 58 во Владивостоке откроют раньше 1 июля.

"Традиционно перед началом ремонтной кампании "Дальневосточная генерирующая компания" проводит весенне-летние гидравлические испытания. Они позволяют определять слабые места на теплотрассах, чтобы грамотно планировать следующие ремонты. Кроме того, предстоят большие работы по перекладке тепловых сетей на 22 участках во Владивостоке. Они уже начались в районе улицы Борисенко, где в данный момент ограничено движение транспорта. Срок окончания этих работ запланирован на 1 июля, но, учитывая опережение графика, проезд будет открыт примерно на две недели раньше", — рассказала Пархоменко корреспонденту ИА PrimaMedia.

По ее словам, гидравлические испытания прошли в Ленинском, Первореченском и Фрунзенском районах Владивостока, а с понедельника начнутся испытания теплотрассы в Первомайском районе.

"Устраняются порывы, которые были выявлены, – по Владивостоку их примерно 40. Согласно санпину ДГК имеет право отключать горячую воду на время гидравлических испытаний не более 14 дней – и к временным неудобствам стоит отнестись с пониманием. Также в других муниципальных образованиях ведутся работы по замене тепловых сетей", — добавила вице-губернатор, которая курирует вопросы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, государственного жилищного надзора, транспорта и дорожного хозяйства.