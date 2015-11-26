Появились свежие фотографии нового большого ТЦ

Пользователи сети активно обсуждают дату открытия и что там будет

"Уссури Молл". Фото: @mark2_che

Блогер из Уссурийска Марк Чернослив опубликовал новую порцию свежих фотографий из "Уссури Молл". Пользователи на ура восприняли изображения. Большинство предполагает, что дату открытия придется перенести, сообщает ИА PrimaMedia.

В своем аккаунте @mark2_che написал, что надеется на открытие здесь кинотеатра. Его горячо поддержали подписчики. Правда нашлись и те, кто начал критиковать пост, а также писать о том, что о 31 мая стройка точно не завершится.

"Свежие фотки из ""Уссури Молл" пришли. А я все надеюсь что там кинотеатр откроют...", — написал блогер.

"Все так ждут открытие очередного ТЦ. Открытия заводов бы так ждали"

"Наконец то хоть откроют торговый центр, а то думаешь куда сходить"

"Верно подмечено, что особо радоваться не чему. Торговых точек хватает, население не имеет работы, а если имеет то з/п не соответствуют ценам в магазинах, производство открывать надо, а не ресурсами страны торговать. Подумайте о поколениях после себя, какое наследство биоресурсов им достанется после нас"

"Уссури Молл". Фото: @mark2_che "Уссури Молл". Фото: @mark2_che "Уссури Молл". Фото: @mark2_che 1 / 3

"Кинотеатра там не будет, инфа сто процентов, после открытия этого рядом будет ещё один строится там уже будет кинозал"

"Кинотеатр однозначно нужен"

"Эх. Значит 31 не будет открытия"

Ранее сообщалось, что открытие ТЦ запланировано на 31 мая. Предполагается, что для Уссурийска этот "Уссури Молл" станет самым крупным. В нем разместятся такие бренды как: Terranova, Рив Гош, Zenden, Befree, Love Republic, Остин, Funday, MВидео, Спортмастер, Детский Мир, Читай город, а также Zara и H&M.