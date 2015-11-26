"Зашла почти без одежды": 8 из 10 мужчин "поведутся" на хитрый развод девушки в поезде

Об интересной истории рассказал пассажир, который сам попался в сети попутчицы

Девушка. Фото: pixabay.com

Путешествия в поезде, особенно на дальние расстояния, часто сопровождаются разными историями. Мы расскажем вам историю, которая будет полезна каждому путешественнику, особенно мужчине.

В обычном купейном вагоне на нижней полке ехал молодой человек, его попутчиком был еще один мужчина, но всю дорогу, по словам парня, он либо спал, либо уходил на долгое время в соседнее купе, где ехали его друзья. Преодолев 50% пути, к ним в вагон подсела миловидная девушка, на которой почти не было одежды. Формально она, конечно, была одета – короткая юбка выше колен на 10 см, белый топ, хорошо открывающий нижнюю часть живота, макияж в стиле "природной естественности", который сейчас так привлекает мужчин, аккуратный маникюр и другие аксессуары красоты.

При виде такой привлекательной персоны у 8 из 10 мужчин вольно не вольно глаза начнут пристально осматривать ее тело и лицо. Кто-то сдержит эмоции, немногие сделают вывод, что дама заслуживает статуса девушки низкой социальной ответственности, а большая часть мужчин проявить интерес и захочет поближе познакомиться с ней, тем более, если она сама делают намеки на это.

По иронии судьбы в купе ей досталась тоже нижняя полка, поэтому наш герой никак не мог не обращать внимания на привлекательный силуэт попутчицы. Соседка в свою очередь изображала, как рассказывает наш герой, скромницу, однако ее взгляд располагал к близкому общению. По крайне мере, так ему казалось.

Третьего соседа не было, он ушел к друзьям, и настал идеальный момент для знакомства, а там "как дальше пойдет". Девушка представилась первой, ее звали Наташей, она мило улыбалась, и показывала настрой на живую беседу. Немудрено, что между молодыми людьми завязалась разговор, они выпили чаю, и тут Наталья сама предложила перейти к горячительным напиткам. В поезде ресторане работал вагон-ресторна, и "парочка" отправилась туда.

Удивительно, но, по словам парня, Наташа проявила хорошую сноровку в выпивке, она ничуть не отставала от него и не пьянела при этом. Через несколько часов, находясь в "хорошеньком состоянии", они отправились в свое купе. И там произошли удивительные вещи:

"Я не помню, как мы пришли в наш вагон, так как был изрядно пьян, но помню, что мы вместе легли на полку. Соседа при этом не было, вероятно, он все еще был у соседей. Она смеялась, шутила, но к "активным действиям" не переходила. Вспоминаю, что вскоре отключился. Проснувшись, то обнаружил спящего соседа на верхней полке. А моей новой знакомой не было, как не было моего телефона, некоторых вещей и денег в портмоне", — рассказал обокраденный парень.

Он опросил проводников и других пассажиров, но они не заметили ничего подозрительного, и не могли утвердительно помнят ли эту девушку Наташу. А знал он только ее имя, больше данных увы спросить не успел.

Будьте аккуратней в поезде с попутчиками, а мужчинам стоит быть внимательнее при знакомствах с девушками, когда едут путешествуют поездом.