Во Владивостоке рабочие начали заделывать трещины на новом туалете за 12 млн рублей

Дефекты на входе в здание появились спустя три недели после торжественного открытия объекта на набережной Спортивной гавани

Рабочие начали заделывать трещины на туалете за 12 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Подрядчик начал заделывать трещины в здании общественного туалета на набережной Спортивной гавани во Владивостоке, которые появились спустя три недели после торжественного открытия объекта за 12 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

В пресс-службе администрации Владивостока отметили, что шпаклевка на подпорных стенах покрылась трещинами, а у части гранитных плит изменилась форма. Подрядную организацию ООО "Подгороденка" заставили устранить дефекты согласно гарантийным обязательствам.

Рабочие уже приступили к исправлению недостатков. Появившиеся дефекты представители подрядной организации обещают полностью устранить до 10 июня, при этом режим работы туалета останется прежним.

"Необходимо выполнить демонтажные работы, просушить основание, которое было закрыто гранитными плитами, выполнить выравнивающую стяжку, применить укрепляющие составы, выполнить работы по формовке (запилам) гранитных плит, уложить их и после полной адгезии клеющего состава смонтировать обратно ограждение парапетных крышек сооружения", — рассказали в дирекции.



Рабочие начали заделывать трещины на туалете за 12 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Напомним, что Грандиозная реконструкция самого большого туалета во Владивостоке, занявшая более чем в два раза больше времени, чем было запланировано, и стоившая бюджету целых 12 млн рублей завершилась совсем недавно. 1 мая общественный туалет на Спортивной набережной Владивостока был торжественно открыт.

На открытие долгожданного объекта, который вместо четырех месяцев обновлялся больше семи, лично прибыл мэр Владивостока Олег Гуменюк и сам принял работу подрядчика.

"Все работы выполнены хорошо, помещения оснащены современной сантехникой, созданы все условия для маломобильных граждан", — отметил Олег Гуменюк.

Реконструкция объекта была проведена в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". В туалете были полностью демонтированы старый кафель, штукатурка и сантехника. Строители капитально отремонтировали все помещения и провели новые коммуникации.