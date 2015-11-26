Двое детей утонули в реке в Приморье

Тело девочки вытащили, а мальчика ищут до сих пор

Река. Фото: ИА PrimaMedia

Двое детей утонули в среду, 29 мая, купаясь в реке Спасовка в городе Спасск-Дальний. Тело девочки вытащили, а мальчика пока найти не удается, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В реке купались трое детей: 10-летний мальчик, а также две девочки 8 и 12 лет. Затем детей унесло течением. Старшую девочку, достал из воды очевидец. Он оказал ей первую помощь и передал врачам скорой медицинской помощи. Сейчас она в больнице.

Родители и полиция и местные жители начали искать двух пропавших детей, вечером к поискам подключились спасатели.

В 22.50 спасатели обнаружили тело пропавшей девочки в районе 300 метров вниз по течению от места купания и передали сотрудникам полиции. Тело мальчика пока не могут найти.

Всего в поисках принимают участие 43 человека и 13 единиц техники, в том числе 13 плавсредств.