Пациент наркодиспансера обворовал врача во Владивостоке

Мужчина воспользовался моментом, когда доктор вышел и забрал его портмоне с 16 тысячами рублей

Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

Житель Владивостока, который пришел в наркодиспансер за справкой и обворовал врача, проведет в колонии строгого режима 3,5 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края.

Преступление было совершено 28 августа 2018 года. Воспользовавшись моментом, когда врач вышел из кабинета, злоумышленник взял портмоне, в котором находилось 16 тысяч рублей, и скрылся. Деньги он потратил на собственные нужды.

"Признав подсудимого виновным, суд (с учетом наличия неотбытого наказания за ранее совершенное преступление), назначил ему за содеянное 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд также взыскал с осужденного причиненный имущественный ущерб", — говорится в сообщении.