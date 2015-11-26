Общественный транспорт Владивостока в 2018 году перевез 96 млн пассажиров - Гуменюк

Глава города заявил, что окончательные итоги по пассажиропотоку будут обнародованы в июне

Пассажиры. Фото: ИА PrimaMedia

В 2018 году общественным транспортом Владивостока перевезено 96 млн пассажиров. Об этом глава города Олег Гуменюк заявил в ходе отчета о работе его администрации на заседании Думы, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

По словам главы, в общей сложности пассажиропоток в городе составил 96 млн человек. Из них 90 млн приходится на автобусы. Олег Гуменюк напомнил, что во Владивостоке проводилось исследование пассажиропотока. Его итоги будут известны в июне. Исследование позволит корректировать схему движения, сделать ее оптимальной.

"Все понимают, что общественному транспорту столицы ДФО нужна полная перезагрузка", — заявил Олег Гуменюк.

Это говорит в том числе о том, что автобусы должны быть чистыми и безопасными. В 2018 году сами перевозчики за свой счет закупили более 100 автобусов. В этом году более 100 автобусов за счет средств краевого бюджета закупят для муниципального предприятия ВПОПАТ-1.

"Это не только в целях удобства для тех, у кого нет своего транспорта. В целом нужно стремится к тому, чтобы люди могли отказаться от личного транспорта в пользу общественного. И в городе будет легче дышать", — обозначил глава.

Мэр также коснулся темы внедрения системы безналичного расчета на общественном транспорте. Он успешно работает на электрическом транспорте. С автобусами проблема не решена, перевозчики терминалы не установили, признал Олег Гуменюк.