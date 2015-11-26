Сахалинский путь: в Приморье выделяют 5 млрд рублей на строительство арендного жилья

Дефицит краевого бюджета достиг предельного уровня в 19,679 млрд рублей

В Приморье выделяют 5 млрд рублей на строительство арендного жилья. Фото: ИА PrimaMedia

Новую масштабную корректировку краевого бюджета текущего года проведи депутаты Законодательного собрания Приморского края на очередном заседании, 30 мая. Самой крупной суммой расходов, увеличившей дефицит до предельных 19,7 млрд рублей, стали 5 млрд рублей на строительство арендного жилья для бюджетников по аналогии с программой, действующей в Сахалинской области, сообщает ИА PrimaMedia.

Бюджетные инвестиции в размере 5 млрд рублей получит АО "Корпорации развития жилищного строительства" для формирования рынка доступного жилья для привлечения кадров в бюджетную сферу. Стоимость аренды квартиры в таких домах будет в два раза ниже рыночной. Предполагается, что аренду жилья будут компенсировать бюджетные учреждения, в которых трудоустроится арендатор. Об этом на заседании ЗС ПК сообщила первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина.

"Потребность в учителях составляет 862 человека, обеспеченность врачами учреждений здравоохранения у нас только 32%, показатели смертности и рождаемости в крае — самые плохие среди регионов ДФО. Также самая низкая выявляемость заболеваний — потому что их просто некому выявлять", — обрисовала кадровый кризис бюджетной сферы Вера Щербина.

По ее словам, Сахалинская область успешно преодолела аналогичный кризис, предлагая врачам и учителям целый комплекс мер поддержки, в том числе — дешевую аренду жилья.

"Дело нашей чести реализовать здесь этот проект достойно, также как он сейчас реализовывается на Сахалине. Этот опыт работы сейчас рассматривается на федеральном уровне. Если говорить об оттоке населения, то заданные показатели демографии никак не достигнешь кроме как высокопроизводительными рабочими местами и жильем, — сообщила Вера Щербина. — Мы будем строить только там, куда нас позовут. А позовут нас муниципалитеты исходя из своих потребностей, наличия земельных участков, инфраструктуры и всего прочего. Часть этих квадратных метров, когда будут построены, будут проданы на покупку жилья для детей-сирот, часть — на аварийное жилье, средства вернутся в Корпорацию и снова пойдут на строительство жилья. Самая главная задача — это, конечно, строительство арендного жилья. Я хочу подчеркнуть, что речь идет не о социальном, а о коммерческом найме. При этом стоимость аренды будет минимум в два раза ниже рыночной".

Вера Щербина также сообщила, что следующим шагом станет внедрение льготной ипотеки для бюджетников по ставке 5%, а также частичное погашение ипотеки государством за рождение каждого ребенка.

"Наиболее количество вопросов возникло у депутатов при обсуждении средств в объеме 5 млрд рублей для предоставления бюджетный инвестиций акционерному обществу "Корпорации развития жилищного строительства". Эти средства планируются на новый проект для Приморского края по строительству доступного жилья — прежде всего для бюджетников востребованных специальностей. Проект предполагает, что в целях решения проблемы кадров бюджетных учреждения по заявкам муниципальных образований будет строиться жилье врачам, медсестрам, учителям, работникам спорта и другим категориям работников бюджетной сферы по цене как минимум в два раза меньше, чем рыночная", — прокомментировал законопроект председатель бюджетного комитета ЗС ПК Галуст Ахоян.

Он отметил, что в настоящее время отсутствует достаточная нормативная база, проектно-сметная документация и выделенные участки под строительство, заявки поступили не от всех муниципалитетов. Галуст Ахоян также подчеркнул, что с учетом успешной реализации аналогичных проектов в Амурской и Сахалинской областях, депутаты решили поддержать этот законопроект.

"Принимая во внимание важность данного вопроса, в дальнейшем предлагаем Корпорации развития жилищного строительства представить информацию по формированию нормативной базы данного проекта и согласовать с депутатами его осуществление", — заключил Ахоян.

Депутаты поддержали законопроект в трех чтениях большинством голосов. С учетом внесенных корректировок основные параметры краевого бюджета на 2019 год составят: по доходам — 120, 7 млрд рублей; по расходам — 140, 4 млрд рублей. Дефицит бюджета: 19,68 млрд рублей.