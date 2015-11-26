Глава Минфина рассказал, как можно разобраться с "помогайками" на Дальнем Востоке

На совещании во Владивостоке Антон Силуанов предложил регулировать челночный экспорт, объединяя грузы в партии

Баулы. Фото: ИА PrimaMedia

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании во Владивостоке по реализации нацпроектов предложил меры по регулированию так называемого "челночного" экспорта на Дальнем Востоке, а именно объединять такие грузы в партии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

"Мы понизили порог по ручной клади до 25 кг, но число ходок увеличилось. Можно делать порог... по количеству килограммов в месяц. Чтобы не стимулировать челноков, нужно стимулировать их, чтобы формировать грузы в партии. Сделать для них условия. Может, это будет (для них) чуть дороже", — сказал Силуанов.

"Можно было бы создать условия, чтобы беспошлинно формировать перечень и объем товарных групп по 25 кг в день, и таких целый контейнер", — отметил Силуанов, добавив, что тогда такие грузы будут фигурировать в экспортных показателях.

Он также заявил о необходимости удвоить объемы реконструкции пунктов пропуска. "Предусмотрена реконструкция по нацпроекту порядка 30 (пунктов пропуска). Это недостаточно. Нужно примерно удвоить это количество, чтобы обеспечить грузопотоки в первую очередь тех пунктов пропуска, где не стыдно принять груз. Я уже просил таможню такую программу подготовить", — сказал министр финансов.