Житель Владивостока привез из леса березовый сок и клещевой энцефалит

Еще шесть человек в Приморье заразились иксодовым боррелиозом
Общество 18:39
К медикам обратились уже 2246 пострадавших приморцев. Фото: ИА IrkutskMedia

В медицинские организации Приморского края обратились уже 2246 пострадавших от укусов клещей. Летальных исходов пока нет, но зафиксирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Житель Владивостока отправился в Ольгинский район за березовым соком. При этом не сделал прививку от клещей и стал жертвой членистоногих. В результате в этом весенне-летнем сезоне специалисты зафиксировали первый случай клещевого энцефалита – как уточнили они, в лихорадочной форме.

Еще 6 человек подхватили иксодовый клещевой боррелиоз: это четверо жителей Владивостока и по одному из Артёма и Лазовского района.

Всего, по данным оперативного мониторинга на 29 мая 2019 года, в медицинские организации края обратились 2246 пострадавших от клещей. Это на 15,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

На экспресс-исследование приморцы сдали 1489 клещей.

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