Экспорт несырьевых товаров и услуг с Дальнего Востока должен вырасти двое - Антон Силуанов

Глава Минфина – о том, как "перековать мечи на орала", мерах господдержки бизнеса и работе с регионами

Силуанов и Кожемяко реализуют общие задачи. Фото: Мария Бородина

Встреча министра финансов Антона Силуанова с предпринимателями, посвященная развитию национальных проектов на Дальнем Востоке, состоялась во Владивостоке 30 мая. В конференции приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко и главы других субъектов ДФО, сообщает ИА PrimaMedia.

Глава Минфина ответил на самые острые вопросы делового сообщества и рассказал о мерах поддержки бизнеса, которые профильные министерства реализуют совместно с регионами.

Как отметил Силуанов, только общими усилиями можно реализовать глобальные задачи в части увеличения производительности труда и роста объемов экспорта. Правительство РФ опубликовало материалы по национальным проектам, согласно которым доля малого и среднего бизнеса в ВВП до 2014 года должна увеличиться с нынешних 22,3% до 32,5%, до 25 млн человек. А доля экспорта малого бизнеса в общем объеме несырьевого экспорта к 2024 году должна вырасти с 8,6% до 10%.



Меры поддержки бизнеса профильные министерства реализуют совместно с регионами. Фото: Мария Бородина

Участники обсудили три нацпроекта — "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт".

В ходе встречи были подняты важные темы поддержки бизнеса, касающиеся кредитования, субсидий, госзаказов, последних изменений законодательства.

Так, Силуанов сообщил, что доля оборонных предприятий на рынке сокращается, и те производства, которые десятилетиями работали на оборонный сектор, вынуждены принимать вызовы времени – идти путем модернизации и диверсификации продукции. Президент поставил задачу "перековать мечи на орала", и к 2030 году предприятия ОПК должны нарастить производство гражданских товаров до 50%.

Необходимость сохранения всех видов преференций для подобных предприятий подчеркнул и глава Приморья Олег Кожемяко.

"В крае функционируют несколько крупных оборонных предприятий, и мы должны обеспечивать их устойчивую работу и в дальнейшем. Дальний Восток находится не в равных условиях с центральной частью страны, поэтому большое значение для местных предприятий имеют субсидии от государства. Важно не только сохранить эти меры поддержки, но и,, возможно, разработать новые", – заявил он.



Работа Олега Кожемяко получила высокие оценки главы Минфина. Фото: Мария Бородина

Вместе с тем, отметил глава Минфина, Дальний Восток – регион особый; с учетом огромных расстояний и низкой плотности населения для него такие рамки будут неприемлемы, поэтому речь идет в то же время о перераспределении спроса. Такие предприятия, как "Звезда", где планируют строить атомные ледоколы, не должны пострадать.

"Ежегодно программа вооружения увеличивается примерно на 5-7%, соответственно, никакого сокращения госзаказа нет и не предвидится", — подчеркнул министр.

С дальневосточной спецификой связана и господдержка транспортировки автомобилей Mazda Motor Corporation (Япония) и ПАО "СОЛЛЕРС". Долгое время ходила информация о том, что с 2020 года субсидии на железнодорожные перевозки с Дальнего Востока будут отменены для производителя, но Силуанов ее опроверг. Льгота, сообщил он, останется за "Маздой", поскольку "транспортное плечо большое, и создать рынок автомобилей в средней полосе России, можно, только помогая компаниям обеспечивать конкурентоспособность продукции".



Участники обсудили три нацпроекта. Фото: Мария Бородина

Высоко оценил Силуанов инициативу Олега Кожемяко вернуть заказы на ремонт приморских рыбодобывающих судов из Китая и Кореи обратно в край с помощью фискальных и стимулирующих мер.

Большое внимание было уделено доступности и удешевлению кредитов в рамках нацпроектов. В этом вопросе, как отметил Силуанов, большой проблемой является отсутствие информации у бизнеса о мерах поддержки.

В Приморье, акцентировал внимание министр, пришла "Корпорация МСП". Ее задачей является государственная помощь в кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса. Льготная конечная ставка при этом не превышает 8,5% годовых — АО "Корпорация МСП" субсидирует ставки по кредитам в банках, подставляя к тому же свое "гарантийное плечо" заемщикам, отметил министр.



Участники конференции. Фото: Мария Бородина

"Перед нами стоят очень амбициозные задачи по выдаче кредитов – льготной программой кредитования малого и среднего бизнеса на эти цели в 2018 году было предусмотрено 80 млрд рублей. Предполагается, что в этом году банки выдадут льготных кредитов на 1 трлн рублей, в целом до 2024 года — на 10 трлн руб. И я хотел бы обратиться ко всем предприятиям малого и среднего бизнеса с тем, чтобы они обращались в "Корпорацию МСП", в МСП Банк за льготными кредитами. Мы ждем вас", — обратился к предпринимателям глава Минфина.

При этом Силуанов отметил работу, которая ведется в Приморье с целью поддержать предпринимателей, которые работают порядочно, чисто, открыто и развивают новые формы хозяйствования. На поддержку предпринимательства в 2019 году в крае предусмотрено 740 млн рублей, дополнительно средства направляются в развитие производства и сельского хозяйства. Запущен механизм субсидирования до 20% лизинговых платежей. Эффективно работает Гарантийный фонд Приморского края, при поддержке которого бизнес сможет получить займы на общую сумму 2,5 млрд рублей в 2019 году.

Первые заявки принимает Микрокредитная компания Приморского края – она кредитует субъекты МСП под "фантастической" процент, равный процентной ставке рефинансирования Центробанка, сегодня это 7.75% годовых. В два раза уменьшена ставка по упрощенной системе налогообложения для новых предприятий, которые регистрируются с 1 января этого года и начинают работать в сферах обрабатывающих производств, утилизации отходов и будут предоставлять услуги в области ликвидации последствий загрязнений, займутся разработкой компьютерного программного обеспечения, начнут работать в области информационных технологий или в сфере культуры.



Силуанов ответил на самые острые вопросы для приморского бизнеса. Фото: Мария Бородина

Ряд вопросов, заданных в ходе конференции, был связан с наболевшими проблемами дальневосточного экспорта. Самый острый из них Силуанов пообещал решить в ближайшие два года.

Современная лаборатория, которая позволит российским экспортером выполнять все необходимые исследования продукции для поставок за границу, должна появиться на Дальнем Востоке в течение 2020-2021 годах, сообщил присутствовавший на конференции Андрей Слепнев, руководитель "Российского экспортного центра".

"Перед нами стоит задача – увеличить в два раза объем экспорта несырьевых и неэнергетических товаров и услуг. Решать эту задачу необходимо в том числе за счет увеличения количества предприятий, работающих на экспорт. Мы готовы оказать регионам содействие для этого", — прокомментировал глава Минфина.



На мероприятии также присутствовал глава "Российского экспортного центра" Андрей Слепнев (слева). Фото: Мария Бородина

Особое внимание было уделено национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости", согласно которому данный показатель должен ежегодно расти на 5%, а до 2024 года число предприятий, сформировавших свою программу производительности, должно достичь 10 тысяч.

В национальном проекте в 2019 году будут участвовать 36 регионов. Вхождение Приморского края в число участников планируется в 2020 году. На сегодняшний день получены заявки от трех промышленных предприятий региона, заинтересованных в участии в национальном проекте: ПАО ААК "Прогресс", ОАО "Ливадийский судоремонтный завод", ПАО "Находкинский судоремонтный завод".

После совещания Антон Силуанов, Олег Кожемяко и другие участники отправились на экскурсию по производству ООО "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус".