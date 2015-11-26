Городской театр Кванчжу может приехать в Россию на гастроли

В ближайшем будущем россияне смогут увидеть спектакль Monkey Players

Сцена из спектакля "Monkey Players". Фото: городской театр Кванчжу. Фото: предоставлено городским театром Кванчжу

Переговоры о возможном показе в России спектакля городского театра Кванчжу провинции Чолладо активно ведутся сейчас между представителями двух стран. Вполне возможно, что в ближайшем будущем россияне смогут увидеть постановку Monkey Players (16+), сообщает PrimaMedia Korea.

21 мая режиссер На Сан Ман во время пресс-конференции по случаю годовщины своего назначения на пост руководителя городского театра Кванчжу сделал заявление о проведении маркетинговых исследований и планировочных работ. Такое решение объясняется необходимостью в проведении регулярных представлений и брендовых спектаклей. Уже на следующий день в городском театре Кванчжу сообщили о развитии брендовых спектаклей A Moonlight Wedding и Monkey Players.

Спектакль Monkey Players повествует о мечтах и лишениях человека. Над сценарием работал сам руководитель городского театра Кванчжу На Сан Ман, в его основу легли истории об обезьянах в произведениях мировой литературы. Изюминкой представления стало яркое сочетание различных трюков, приемов боевых искусств, танца и элементов Пекинской оперы.

Недавно артисты спектакля Monkey Players получили приглашение выступить на театральном фестивале, который состоится 21 июля в "Храме искусства" города Кёнчжу провинции Кёнсандо. В ноябре представление покажут в центре культуры и искусства города Начжу провинции Чолладо в рамках проекта по развитию сферы искусства. Руководство театра рассказало о намерении в следующем году показать спектакль Monkey Players в России, а пока идет активная подготовка к написанию его китайской версии и проведению отбора китайских актеров.

PrimaMedia Korea Чон Хён Чхоль