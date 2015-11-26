Сын Черепкова на посту вице-мэра Владивостока займется взаимодействием с силовым блоком

Уточнен круг полномочий нового заместителя Олега Гуменюка

Владимир Черепков. Фото: Пресс-служба мэрии Владивостока

Сын покойного экс-мэра Владивостока Виктора Черепкова Владимир, получивший назначение заместителем нынешнего главы города, будет отвечать за взаимодействием с силовым блоком, органами госвласти. Ему переходит большая часть полномочий старожила горадминистрации Константина Лободы, сообщает ИА PrimaMedia.

О том, что Владимир Черепков выходит на работу в мэрии Владивостока, ИА PrimaMedia писало накануне. Предполагалось, что он приступит к обязанностям вице-мэра в понедельник, 3 июня. Пресс-служба администрации сегодня, 31 мая, сообщила, что Владимир Черепков получил назначение и уточнила круг его полномочий.

Новый заместитель главы будет отвечать за пять направлений в работе мэрии. Ему отойдет большая часть полномочий заместителя главы Константина Лободы, который работает в администрации с 2011 года и является единственным представителем прежней команды, кто сохранил свой пост с приходом нового мэра.

В частности, Черепков будет курировать управление транспорта, управление по взаимодействию с правоохранительными органами, управление международных отношений, управление по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления и управление по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив (только это направление ему достается от первого вице-мэра Ольги Козерацкой). За Константином Лободой сохраняются лишь управление по защите государственной тайны, мобилизационный отдел и управление по делам ГО и ЧС.

Владимир Черепков родился в Воронеже, окончил ТОВВМИ им. Макарова. В пресс-службе также уточняют, что он окончил НОУ ВПО "Университет Российской академии образования". Работал программистом в ВБТРФ. В 2005 году мэр города Владимир Николаев назначил его директором Владивостокской городской поисково-спасательной службы (МУП "Служба спасения"). В последнее время он проживал в Москве. Работал в госучреждении Москвы "Пожарно-спасательный центр", "Центральном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России", департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы, "Городском агентстве управления инвестициями" (г. Москва). В СМИ его фамилия всплывала, в основном, на фоне сложных отношений и скандалов в семье Черепковых.

На согласовании на позицию заместителя главы находится кандидатура бывшего директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Наталья Соколова. Предполагается, что она будет курировать в администрации Владивостока земельные вопросы. В администрации Приморья на посту директора департамента она работала с 2012 по декабрь 2016 года, и покинула свой пост не без скандала. Экс-губернатор Владимир Миклушевский решение об увольнении Соколовой прокомментировал следующим образом: "Я буду продолжать избавляться от недобросовестных людей в своей команде. В Приморье чиновник любого уровня, если что-то пытается украсть, неизбежно будет подвергнут наказанию".

На сегодняшний день у Олега Гуменюка шесть заместителей. В начале мая вице-мэром, в чьем ведении теперь управление градостроительства и архитектуры стал архитектор с опытом работы в городской администрации Игорь Белов. До этого вице-мэром Владивостока по ТЭК, ЖКХ и экологию был назначен бывший вице-мэр Уссурийска Тарас Фищук, ранее возглавлявший "Единую Россию" в Красноармейском районе.

Первым заместителем главы администрации Владивостока, главным финансистом администрации, была назначена Ольга Козерацкая, занимавшаяся финансами в администрации Владимира Николаева. В апреле заместителем главы по СМИ, культуре и молодежной политике стала известная телеведущая ВГТРК "Владивосток" Татьяна Бережная. Из прежней команды в администрацию Олега Гуменюка перешел только Константин Лобода, который начал работать в мэрии по приглашению Игоря Пушкарева в 2011 году.