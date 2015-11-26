"Нарисованный Владивосток" засверкал в залах картинной галереи на Партизанском проспекте

Более 40 художников предоставили свои работы для выставки, посвященной будущему Дню города
Общество 10:47
Вернисаж. Фото: ИА PrimaMedia

Более 70 работ от четырех с лишним десятков приморских художников собрала вторая коллективная выставка "Нарисованный Владивосток"(0+), открывшаяся накануне в залах Приморской краевой картинной галереи на Партизанском проспекте, 12. Она приурочена к грядущему дню рождения Владивостока и продлится до 7 июля, сообщает ИА PrimaMedia.

— Вся эта выставка — как глоток свежего воздуха! Новые имена, новые работы. Я давно занимаюсь приморскими художниками периода конца ХХ и начала ХХI века, и был момент, когда у меня возникло впечатление, что смена не растёт, что великие художники 90-х остались великими и никто их в спину не толкает. Но от этих работ идёт приятная свежесть. Очень здорово, что у проекта родилось продолжение, некоторые работы с этой выставки попадут на причал морского порта, где они будут представлять Владивосток прямо с порога для тех, кто прибывает в наш город, — выступила заместитель директора по научной работе Приморской государственной картинной галереи Наталья Левданская.

На вернисаже художники делились своим отношением к теме городского пейзажа. По словам некоторых участников выставки, тема города начинается ещё на вступительных экзаменах в училищ, поэтому многим долгое время кажется, что это слишком просто, но на самом деле город — одна из самых серьёзных тем. Свои работы для нынешней выставки представили известные художники: Геннадий Кунгуров, Сергей Горбачев, Сергей Чурсин, Екатерина Кравцова, Александр Енин, Ольга Асаевич, Сергей Коновалов. Наряду с ними о себе активно заявляют молодые авторы, стяжающие популярность в социальных сетях: Александр Казанцев, Игорь Борисов, Роман Гвоздев, Елизавета Ленкова, Кристина Ровная, Вероника Федорова, Виталий Уржумов, Дарья Костромина, Марина Башкова, Михаил Коваленко и многие другие интересные художники. Кураторами выставки выступили заведующий залами на Партизанском проспекте Сергей Заика и художница Валерия Валенская.

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