Теперь официально – аэропорту Владивостока присвоили имя Арсеньева

Указом президента новые названия получили 40 российских аэропортов
Общество 11:37
Воздушная гавань Владивостока официально получила новое название. Фото: ИА PrimaMedia

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен выдающихся россиян более 40 аэропортам страны 31 мая. Воздушная гавань Владивостока официально получила новое название – принимать пассажиров будет аэропорт имени Арсеньева, сообщает ИА PrimaMedia.

Российские аэропорты были официально переименованы по результатам конкурса "Великие имена", который проходил по всей стране с 8 по 30 ноября. Почти пять миллионов человек приняли участие в голосовании, в том числе более 25 тысяч – в Приморье.

Как ранее сообщало агентство, 38% жителей края проголосовали за исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. При этом 32% посчитали, что аэропорт дальневосточной столицы должен носить имя генерала-губернатора Николая Муравьева-Амурского, 15 % отдали свой голос за первую в мире женщину – капитана дальнего плавания – Анну Щетинину, а 13% — за путешественника и исследователя Геннадия Невельского.

Официально получили новые названия аэропорты по всей стране. Московские Шереметьево и Домодедово с 31 мая носят имена писателя Александра Пушкина и ученого Михаила Ломоносова, Внуково назвали в честь авиаконструктора Андрея Туполева. При этом в указе не оказалось нового названия петербургского аэропорта Пулково, хотя во втором туре "победил" писатель Федор Достоевский.

В последний тур конкурса не попали несколько лидеров голосования в соцсетях — в том числе музыканты Егор Летов (в Омске) и Сергей Шнуров (в Петербурге).

Владимир Арсеньев — российский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед. Руководитель ряда первопроходческих экспедиций по исследованию горных районов Уссурийского края. Арсеньев создал новое краеведческое направление в отечественной научно-художественной литературе. Основные его книги — "По Уссурийскому краю", "Дерсу Узала" и "В горах Сихотэ-Алиня" проникнуты любовью к природе Дальнего Востока, дают поэтическое и в то же время научное изображение жизни тайги, рассказывают о ее мужественных людях. Именем Владимира Арсеньева также названы город (г. Арсеньев) и река (р. Арсеньевка) в Приморье.

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