Владивосток открыл прямое авиасообщение с Тайванем

Полеты в Тайбэй будут выполняться с частотой один раз в неделю по пятницам
Общество 15:17
Самолет. Фото: ИА PrimaMedia

Международный аэропорт Владивосток сообщает об открытии нового регулярного рейса в город Тайбэй – столицу Тайваня. Полеты на данном направлении выполняет авиакомпания S7 Airlines с частотой один раз в неделю по пятницам на воздушных судах Airbus A320, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

Самолет будет вылетать из аэропорта Владивосток в 13:55, а прилетать в Тайбэй в 15:45 по местному времени. Время в пути составит всего 3 часа 50 минут. Обратный рейс вылетает в 17:30 и прилетает во Владивосток в 23:15.

В пятницу, 24 мая, авиакомпания S7 Airlines выполнила первый рейс по маршруту Владивосток-Тайбэй-Владивосток. Международный аэропорт Владивосток торжественно встретил новый рейс авиакомпании традиционной водной аркой. Самолет приземлился в воздушной гавани Приморья в 23:07. В истории аэропорта Владивосток такой рейс состоялся впервые.

Тайвань – это новое туристическое направление для россиян, в то время как для туристов из Японии и Южной Кореи остров давно зарекомендовал себя в качестве излюбленного места отдыха, предоставляя высокий уровень сервиса в сочетании с умеренными ценами. Тайбэй – современный мегаполис с небоскрёбами и яркой ночной жизнью, однако 20% территории острова занимают национальные парки и заповедники с уникальными видами животных и растений. Тайванцы очень гордятся уникальной экосистемой острова, в которую удалось гармонично вписать комфорт современной цивилизации.

С 2018 года для граждан России действует безвизовый режим при путешествии на Тайвань. Россияне могут находиться на Тайване без виз до 14 дней. Для въезда на остров необходимо наличие паспорта со сроком действия более шести месяцев и обратного билета.

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