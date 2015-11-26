"Это перфоманс" - Владимир Машков озвучил свое видение "БДСМ-вечеринки" во Владивостоке

Народный артист предложил, "как сделать такие перфомансы еще ярче и осмысленнее"
Общество 12:49
Cкандальное прощание со школой на Чуркине. Фото: @dps_vl

Народный артист России и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков назвал перфомансом скандальный выпускной школьников Владивостока, который СМИ окрестили "БДСМ-вечеринкой", сообщает ИА PrimaMedia.

По мнению народного артиста, выпускники захотели проявить себя творчески, и вечеринка, которая вызвала столько негативных откликов по всей стране, была ничем иным, как перфомансом.

"Как-то себя хотели заявить творчески",— уточнил Машков.

Чтобы сделать "такие перфомансы еще ярче и осмысленнее", артист предложил вернуть в учебные заведения театральные кружки.

Напомним, ранее участников костюмированной вечеринки выпускников в приморской школе оштрафовали за незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов. Директор учебного заведения написала заявление на увольнение.

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