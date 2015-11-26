Набережной ДВФУ исполнилось пять лет

Популярная зона отдыха стала точкой роста "города будущего"
Общество 15:13
Набережная длиной порядка 1200 метров тянется вдоль бухты Аякс. Фото: Антон Балашов

Казалось бы, не так много времени прошло с тех пор, как ИА PrimaMedia сообщило о том, что 1 июня во Владивостоке торжественно открылась набережная ДВФУ. Однако это место отдыха уже пять лет радует жителей и гостей города. Сегодня у набережной университетского кампуса – первый юбилей.

Уникальная ландшафтно-парковая зона на берегу бухты Аякс, построенная к саммиту АТЭС, была открыта в 2014 году. Для дальневосточной столицы, где катастрофически не хватает мест отдыха, это событие стало настоящим подарком.

Общая площадь парка ДВФУ составляет 93 гектара

Общая площадь парка ДВФУ составляет 93 гектара. Фото: Антон Балашов

Общая площадь парка ДВФУ составляет 93 гектара. Здесь расположены лесной массив, аллеи, водоемы, водопад, пешеходные и велосипедные дорожки. Набережная длиной порядка 1200 метров тянется вдоль бухты Аякс, открывая лучшие виды на море и город с его широко известными мостами. Морской воздух, возможности для активного отдыха, пирс для швартования небольших прогулочных лодок, катеров и яхт делают это место одним из самых популярных у горожан.

Изначально, еще до открытия набережной, было принято решение — никаких торговых палаток и киосков на ее территории размещено быть не должно. Зато здесь можно вволю любоваться водопадами, озерами, фонтанами, морем, всем богатством ландшафтного дизайна, созданным мастерами, а также кататься на велосипедах и роликах, для чего открыт пункт проката.

Возможности для активного отдыха делают это место одним из самых популярных у горожан

Возможности для активного отдыха делают это место одним из самых популярных у горожан. Фото: Антон Балашов

Можно также зайти перекусить в университетские кафе – для свободного доступа открыты те заведения общепита, которые имеют отдельный вход.

И, конечно, набережная ДВФУ известна, как площадка для организации различных мероприятий – от дней здоровья до Восточного экономического форума.

Так, 25 мая на несколько часов она превратилась в праздничное тюсюлгэ – пространство, где чествовали высших божеств и благословляли возрождение природы участники якутского национального праздника Ыысах. А 13-15 июня здесь пройдут мероприятия Дальневосточного Медисаммита.

Полным ходом продолжается подготовка к пятому Восточному экономическому форуму. Традиционно в рамках ВЭФ на набережной ДВФУ откроется выставка "Улицы Дальнего Востока", где регионы представят свои крупные проекты и похвастаются достижениями. Идея презентации Приморского края — "Приморье – центр притяжения".

Здесь проводятся спортивные события

Здесь проводятся спортивные события. Фото: Антон Балашов

Набережная ДВФУ стала третьей муниципальной набережной во Владивостоке, за уборкой и порядком на которой внимательно следят городские коммунальные службы.

Примечательно, что остров Русский окажется в центре внимания на V Восточном экономическом форуме.

"Жемчужина края — остров Русский, — ранее заявлял губернатор Приморского края Олег Кожемяко на Тихоокеанском туристическом форуме. — Его планируем презентовать как туристско-спортивный центр, который будет привлекать гостей не только из регионов Дальнего Востока, но и из стран АТР. Мы заметили соответствующий интерес к острову благодаря ранее проводившимся в крае спортивным и культурным мероприятиям. Думаю, это очевидный драйвер роста туризма в Приморье и в целом на Дальнем Востоке".

Средоточие деловой и культурной жизни

Средоточие деловой и культурной жизни. Фото: Антон Балашов

ДВФУ, как не раз отмечали в администрациях города и края, является главной площадкой, где принимаются судьбоносные для города и края решения, зарождаются уникальные проекты. И в этой связи набережная кампуса — стратегически важная точка роста.

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набережная ДВФУ, Дальневосточный федеральный университет

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