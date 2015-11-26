Набережной ДВФУ исполнилось пять лет

Популярная зона отдыха стала точкой роста "города будущего"

Набережная длиной порядка 1200 метров тянется вдоль бухты Аякс. Фото: Антон Балашов

Казалось бы, не так много времени прошло с тех пор, как ИА PrimaMedia сообщило о том, что 1 июня во Владивостоке торжественно открылась набережная ДВФУ. Однако это место отдыха уже пять лет радует жителей и гостей города. Сегодня у набережной университетского кампуса – первый юбилей.

Уникальная ландшафтно-парковая зона на берегу бухты Аякс, построенная к саммиту АТЭС, была открыта в 2014 году. Для дальневосточной столицы, где катастрофически не хватает мест отдыха, это событие стало настоящим подарком.



Общая площадь парка ДВФУ составляет 93 гектара. Фото: Антон Балашов

Общая площадь парка ДВФУ составляет 93 гектара. Здесь расположены лесной массив, аллеи, водоемы, водопад, пешеходные и велосипедные дорожки. Набережная длиной порядка 1200 метров тянется вдоль бухты Аякс, открывая лучшие виды на море и город с его широко известными мостами. Морской воздух, возможности для активного отдыха, пирс для швартования небольших прогулочных лодок, катеров и яхт делают это место одним из самых популярных у горожан.

Изначально, еще до открытия набережной, было принято решение — никаких торговых палаток и киосков на ее территории размещено быть не должно. Зато здесь можно вволю любоваться водопадами, озерами, фонтанами, морем, всем богатством ландшафтного дизайна, созданным мастерами, а также кататься на велосипедах и роликах, для чего открыт пункт проката.



Возможности для активного отдыха делают это место одним из самых популярных у горожан. Фото: Антон Балашов

Можно также зайти перекусить в университетские кафе – для свободного доступа открыты те заведения общепита, которые имеют отдельный вход.

И, конечно, набережная ДВФУ известна, как площадка для организации различных мероприятий – от дней здоровья до Восточного экономического форума.

Так, 25 мая на несколько часов она превратилась в праздничное тюсюлгэ – пространство, где чествовали высших божеств и благословляли возрождение природы участники якутского национального праздника Ыысах. А 13-15 июня здесь пройдут мероприятия Дальневосточного Медисаммита.

Полным ходом продолжается подготовка к пятому Восточному экономическому форуму. Традиционно в рамках ВЭФ на набережной ДВФУ откроется выставка "Улицы Дальнего Востока", где регионы представят свои крупные проекты и похвастаются достижениями. Идея презентации Приморского края — "Приморье – центр притяжения".



Здесь проводятся спортивные события. Фото: Антон Балашов

Набережная ДВФУ стала третьей муниципальной набережной во Владивостоке, за уборкой и порядком на которой внимательно следят городские коммунальные службы.

Примечательно, что остров Русский окажется в центре внимания на V Восточном экономическом форуме.

"Жемчужина края — остров Русский, — ранее заявлял губернатор Приморского края Олег Кожемяко на Тихоокеанском туристическом форуме. — Его планируем презентовать как туристско-спортивный центр, который будет привлекать гостей не только из регионов Дальнего Востока, но и из стран АТР. Мы заметили соответствующий интерес к острову благодаря ранее проводившимся в крае спортивным и культурным мероприятиям. Думаю, это очевидный драйвер роста туризма в Приморье и в целом на Дальнем Востоке".



Средоточие деловой и культурной жизни. Фото: Антон Балашов

ДВФУ, как не раз отмечали в администрациях города и края, является главной площадкой, где принимаются судьбоносные для города и края решения, зарождаются уникальные проекты. И в этой связи набережная кампуса — стратегически важная точка роста.