От дарькинской фронды до корейской диаспоры: определились кандидаты в Думу Уссурийска

Правила "игры" поменялись?

Дума Уссурийска в действующем составе. Фото: Сайт Думы Уссурийского городского округа

Определился состав кандидатов в Думу Уссурийска. В списке — "заслуженные" единороссы и тяжеловесы оппозиции от парламентских партий, представители внутриполитического блока администрации края, и "агенты влияния" местных бизнес-элит. По словам экспертов, впервые за долгое время избирательная кампания в УГО обещает настоящую интригу, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали корр. редакции в муниципальной избирательной комиссии Уссурийска, 29 июля завершилась подача документов на регистрацию кандидатов в Уссургордуму.

Таким образом избирательная кампания вступает в активную фазу. Расклад сил определился. На 26 мандатов (18 из которых сегодня принадлежат единороссам) в представительном органе претендуют 136 кандидатов. Сколько из них пройдут регистрацию, будет ясно седьмого августа, по ее окончанию.

Эксперты считают, что предстоящие выборы могут стать переломными для местных политических элит. Рейтинги "Единой России" существенно снизились за последний год, что создает выгодные условия для конкурирующих партий. В этой связи избирательная кампания обещает быть более активной, ресурсозатратной и непрогнозируемой, чем предыдущие. Тем более на кону пост главы УГО — все этапы конкурсной процедуры на должность мэра Уссурийска пройдут при участии депутатов Думы нового созыва.

Власть боится

На количество кандидатов повлияли недавние изменения Избирательного кодекса. В этом году Законодательное собрание края в смягченном варианте поддержало инициативу, которая разрешает муниципалитетам с численностью избирателей более 100 тысяч человек применять мажоритарную систему при избрании депутатов представительных органов. Данная норма действует в трех муниципалитетах – Владивостоке, Находке и Уссурийске. Соответственно, выборы проводятся по одномандатным округам.

— Лучшее доказательство того, что власть боится – это изменения в краевом Избирательном кодексе. В Уссурийске предполагалась смешанная система выборов – пропорциональная, мажоритарная и частично по спискам. Но в самый последний момент ее отменили. Значит, все не очень хорошо у "Единой России", она может не сохранить квалификационное большинство, — прокомментировал координатор приморского регионального отделения ЛДПР Василий Васильев.

Состав кандидатов политтехнологи характеризуют как достаточно традиционный и вместе с тем позволяющий говорить об определенных тенденциях. Есть в списке ТИКа Уссурийска тяжелая артиллерия местного уровня, известные личности, например, начальник Суворовского училища Анатолий Рэцой, "заслуженные" единороссы и тяжеловесы оппозиции от парламентских партий, есть "агенты влияния" бизнес-элит, а также заклятые противники действующего главы Коржа, перед которым сегодня стоит непростая задача сохранить контроль над политической ситуацией в УГО.

— Если посмотреть на списки кандидатов по округам, можно сделать вывод, что многие из них были выдвинуты "для того, чтобы было" — и в списках ЛДПР, и в списках "Справедливой России". Более осознанно к выдвижению кандидатов подошли "Единая Россия" и КПРФ – они провели достаточно серьезную работу. Что касается "Партии пенсионеров за социальную справедливость" и самовыдвиженцев, то здесь достаточно много людей, которые выдвинуты группами влияния, в том числе экономическими. Это тоже для Уссурийска традиционная ситуация, — прокомментировал политолог Вячеслав Беляков.

Придется попотеть

Основная борьба, по всем прогнозам, развернется между "Единой Россией" и КПРФ, и особенно жесткий поединок ожидается на 21-м городском округе, где председателю местной Думы единороссу Николаю Рудю КПРФ противопоставила бывалого партийца, гендиректора ООО "ДВ-Строй" Александра Шестуна.

— Местное отделение Уссурийска провело серьезную работу — кандидаты подобраны серьезные, сильные, есть среди них новые лица — тот формат, который задан на ротацию и обновление партии, сохранился в Уссурийске, поэтому мы оцениваем свои шансы высоко, — прокомментировал член президиума регионального политического совета "Единой России" Юрий Попов, отметив, что конкурирующие партии используют популистские приемы и "делают хайп" на непростом положении партии власти, которая "принимает на себя ответственность".

В свою очередь главный противник ЕР – КПРФ – готова использовать протестные настроения избирателей, чтобы мобилизовать электорат и повысить явку.

— Среди кандидатов от КПРФ есть члены партии и беспартийные, люди с большим жизненным опытом, такие, как бывший комсомольский работник Владимир Клоков. Есть и молодые лица, такие, как один из лидеров приморского комсомола Руслан Семенов. Мы готовы к реальной конкуренции, и на округе, где "Единая Россия" выставила действующего председателя Думы Рудя, КПРФ выдвинула одного из самых сильных своих представителей Александра Шестуна. Придется попотеть, чтобы его победить. Наиболее сильных кандидатов мы направили туда, где самые сильные единороссы, — прокомментировал первый секретарь комитета ПКО КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Приморского края Анатолий Долгачев.

Интересно, что вышеупомянутый Владимир Клоков, на которого КПРФ делает ставку, как на человека идейного еще со времен комсомола, по совместительству является помощником председателя Думы Уссурийского городского округа, то есть самого ресурсного единоросса Николая Рудя. Данный факт неизменно обращает на себя внимание политологов.

Среди кандидатов от "Справедливой России" выделяется депутат Думы Уссурийска, яркий представитель казачества Игорь Доценко. На 20 округе он сойдется с серьезным соперником от коммунистической партии Александром Лукьяненко.

У либерал-демократов, по словам координатора приморского регионального отделения ЛДПР Василия Васильева, технических кандидатов нет, "работать будут все". При этом интересно, что депутат Думы Уссурийска Роман Мелешкин, который в 2018 году выдвигался от ЛДПР на выборах в Заксобрание края, на этот раз идет самовыдвиженцем.

Агенты влияния

Что касается интересов бизнес-элит, то в списке эксперты отмечают креатуры влиятельных предпринимателей Уссурийска с неоднозначным прошлым, представителей большой корейской диаспоры в УГО. Так, с именем бизнесмена Николая Кима связаны такие кандидаты, как действующий депутат-единоросс, сотрудник ИП "Ким Николай Пяк-Нокович" Владимир Ли. Общеизвестно что в Уссурийске много лет продолжается соперничество двух бизнес-группировок в корейской диаспоре города, которые традиционно называют по фамилиям лидеров – семья Ким и семья Кан. В числе кандидатов –фамилии Кан и Тен.

Также добавились в список самовыдвиженцы — представители армянской диаспоры – гендиректор ЗАО "Антарес" Сурен Меликян, индивидуальный предприниматель Армен Микаелян, гендиректор ООО "Воздвиженский хлеб" Ашот Геворгян.

Обращает на себя внимание "дарькинская фронда", достаточно одиозных представителей которой можно обнаружить и среди партии пенсионеров. Выходцем из дарькинской эпохи считается председатель местной Думы Николай Рудь. Тесные связи со старой гвардией отличают выдвиженца от "Единой России", гендиректора ЗАО "Уссурийский таксопарк" Сергея Крысина.

Есть в списке кандидаты, явно согласованные с краевой администрацией. Например, сотрудницу одного из бюджетных учреждений Алену Евтушенко, выдвинутую "Единой Россией" эксперты считают связанной с внутриполитическим блоком администрации края.

Переломный момент

Таким образом, учитывая политический расклад, от выборов в Думу Уссурийска впервые за долгое время можно ожидать интересной борьбы.

Не исключают эксперты и повторения сценария с голодовкой, который в августе 2018 года имел место в Надеждинском районе. Тогда 18 кандидатов в депутаты районной Думы от КПРФ, самовыдвиженцы и присоединившиеся к ним местные жители устроили голодовку на центральной площади села Вольно-Надеждинское, В этот раз оппозиция снова может применить отработанный метод.

И если конкурирующим партиям удастся набрать большое количество мандатов, предстоящие выборы главы УГО обещают быть по-настоящему жаркими.

Выбирать главу будет конкурсная комиссия, в состав которой войдут четыре члена местной Думы и четыре представителя от администрации края. Ранее предполагалось, что конкурсная процедура начнется при участии депутатов старого созыва, но региональное руководство не определилось с представителями со своей стороны в обозначенные сроки. Эксперты объясняют это тем, что администрация края считает необходимым легитимизировать выбор нового главы в глазах избирателей – его выберут депутаты, прошедшие горнило избирательной кампании. Обстановка в округе накаляется, считают политтехнологи. Соответственно, риски действующего главы УГО Коржа растут, и ему придется постараться, чтобы сохранить контроль над ситуацией.

Сейчас, считает Василий Васильев, надо направить усилия на то, чтобы довести избирателя до избирательного участка. Если явка останется традиционно низкой для бархатного сезона, в пределах 10-15%, это значительно осложнит положение оппозиции.