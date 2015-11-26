В Приморье нашли разбившийся в 1941 году бомбардировщик

Самолет почти в отвесном пикировании врезался в склон сопки в тайге, причины трагедии до сих пор неизвестны (ФОТО)
Общество 1 августа, 10:01
В Приморье нашли разбившийся в 1941 году бомбардировщик. Фото: "Авиапоиск"

Поисковики обнаружили место катастрофы советского дальнего бомбардировщика ДБ-3, который разбился 12 июня 1941 года в Приморье. Самолет почти в отвесном пикировании врезался в склон сопки в тайге, причины трагедии до сих пор неизвестны, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе "АвиаПоиск".

12 июня 1941 года самолет с заводским номером 2004, приписанный к 14-му дальнебомбардировочному авиаполку 1-й Отдельной Краснознамённой армии, выполнял прямолинейный маршрутный полет с аэродрома Воздвиженка по кольцу: Воздвиженка — Анучино — Новопокровка — Старобельмановка — Воздвиженка. После первого поворотного пункта в районе Анучино, пройдя 23 км, самолет отклонился вправо от линии полета на 11 км и потерпел катастрофу в тайге. Что стало причиной трагедии, предстоит выяснить поисковикам.

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"Бомбардировщик почти в отвесном пикировании врезался в склон сопки в тайге. Удар был такой силы, что авиационные моторы М-87 разорвало на куски, стальные лонжероны, которые мы обычно обнаруживаем в целом состоянии, здесь разлетелись на фрагменты не более полуметра каждый. А стальные трубчатые стойки шасси просто лопнули, как пластмассовые", — рассказал командир Поискового объединения "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский.

Поисковая экспедиция в эпицентре удара носовой части самолета обнаружила останки членов экипажа, фрагменты подвесных парашютных систем, личные вещи экипажа и части от пулемета ШКАС. Известно, что кто-то один из авиаторов успел выброситься с парашютом, и приземлился в тайге в 2 км от места падения самолета.

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Сейчас предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, чтобы идентифицировать погибших и предать их земле.

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