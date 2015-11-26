Кусты амброзии и полыни уже превысили высоту человеческого роста (ФОТО)

Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в аллергенных травах. Фото: ИА PrimaMedia

Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в траве, являющейся сильнейшими аллергенами. Причем некоторые кусты амброзии и полыни превысили высоту человеческого роста, сообщает ИА PrimaMedia.

Куда не пойдешь, всюду трава. У некоторых домов ее периодически выкашивают, а вдоль тротуаров, на склонах — а весь микрорайон в склонах — все заросло. Причем, это не обычная трава, не наносящая никакого вреда организму человека, а сильные аллергены. Сейчас полынь полынь и амброзия уже набирают цвет, и если их не выкосят, то поллиноза не избежать, а там и до астмы недалеко.

Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в аллергенных травах. Фото: ИА PrimaMedia Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в аллергенных травах. Фото: ИА PrimaMedia Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в аллергенных травах. Фото: ИА PrimaMedia Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в аллергенных травах. Фото: ИА PrimaMedia Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в аллергенных травах. Фото: ИА PrimaMedia Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в аллергенных травах. Фото: ИА PrimaMedia Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в аллергенных травах. Фото: ИА PrimaMedia Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в аллергенных травах. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 8

"Я несколько дней ходила из поликлиники по аллее вдоль домов по улице Анны Щетининой, 35-39, и каждый раз замечала, что после прогулки начинают краснеть и зудеть руки. Оно и понятно, ведь даже тут, у тротуара, трава с человеческий рост. Есть даже что-то похожее на опасный борщевик. А ведь тут мамы с колясками гуляют, детей в детсад водят", — рассказала жительница Снеговой пади.

Хорошо выкошенной и ухоженной оказался лишь участок у школы N82, где находится аллея памяти. Чуть дальше от подпорной стены с тематическим граффити, и начинается лес.

Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в аллергенных травах. Фото: ИА PrimaMedia Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в аллергенных травах. Фото: ИА PrimaMedia Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в аллергенных травах. Фото: ИА PrimaMedia Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в аллергенных травах. Фото: ИА PrimaMedia Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в аллергенных травах. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Аллергологи подтверждают, что у многих людей с ослабленным иммунитетом при вдыхании пыльцы вышеупомяннутых растений может развиться пыльцевая интоксикация, симптомы которой слезотечение, отечность и даже удушье. А из такого острого состояния пациента очень трудно выводить. Поэтому очень важно вовремя косить сорняки в городе, чтобы они не успели зацвести.

Как пояснили в мэрии Владивостока, выкашиванием общегородских территорий занимается СГТ, придомовые территории — вотчина управляющих компаний. Информация и фотографии с проблемных мест переданы профильным специалистам.