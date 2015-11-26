Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в аллергенных травах

Кусты амброзии и полыни уже превысили высоту человеческого роста (ФОТО)
Общество 1 августа, 14:29
Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в аллергенных травах. Фото: ИА PrimaMedia

Микрорайон Снеговая падь во Владивостоке утопает в траве, являющейся сильнейшими аллергенами. Причем некоторые кусты амброзии и полыни превысили высоту человеческого роста, сообщает ИА PrimaMedia.

Куда не пойдешь, всюду трава. У некоторых домов ее периодически выкашивают, а вдоль тротуаров, на склонах — а весь микрорайон в склонах — все заросло. Причем, это не обычная трава, не наносящая никакого вреда организму человека, а сильные аллергены. Сейчас полынь полынь и амброзия уже набирают цвет, и если их не выкосят, то поллиноза не избежать, а там и до астмы недалеко.

1 / 8

"Я несколько дней ходила из поликлиники по аллее вдоль домов по улице Анны Щетининой, 35-39, и каждый раз замечала, что после прогулки начинают краснеть и зудеть руки. Оно и понятно, ведь даже тут, у тротуара, трава с человеческий рост. Есть даже что-то похожее на опасный борщевик. А ведь тут мамы с колясками гуляют, детей в детсад водят", — рассказала жительница Снеговой пади.

Хорошо выкошенной и ухоженной оказался лишь участок у школы N82, где находится аллея памяти. Чуть дальше от подпорной стены с тематическим граффити, и начинается лес.

1 / 5

Аллергологи подтверждают, что у многих людей с ослабленным иммунитетом при вдыхании пыльцы вышеупомяннутых растений может развиться пыльцевая интоксикация, симптомы которой слезотечение, отечность и даже удушье. А из такого острого состояния пациента очень трудно выводить. Поэтому очень важно вовремя косить сорняки в городе, чтобы они не успели зацвести.

Как пояснили в мэрии Владивостока, выкашиванием общегородских территорий занимается СГТ, придомовые территории — вотчина управляющих компаний. Информация и фотографии с проблемных мест переданы профильным специалистам.

1 / 5

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Жителям Приморья рассказали, что делать при аллергии

Тополиный пух, жара, июнь, а также сопли, сыпь и зуд: Владивосток стал "ватным"

Ведущий аллерголог-иммунолог начал вести прием в медцентре ДВФУ во Владивостоке

Написать автору
растения аллергия

Жителя Приморья осудили за попытку вывезти в КНР корней женьшеня на 1 млн рублей

8 июня, 11:25

Аномально теплая зима грозит Приморью засухой — эксперты

25 февраля, 18:40
Во Владивостоке открывается бесплатный мобильный кинотеатр
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia