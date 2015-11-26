"Гроб посреди Светланской" - жителей Владивостока удивил новый фасад Дома офицеров флота

В социальных сетях развернулось обсуждение, стоит ли облицовывать здание в центре города керамогранитом
Общество 1 августа, 20:01
Во Владивостоке облицовывают фасад Дома офицеров. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Во Владивостоке облицовывают фасад здания Дома офицеров Тихоокенского флота. Журналист и блогер Илья Табаченко на своей странице в Facebook поделился фотографиями и выразил недоумение по поводу выбранного материала — керамогранита. В комментариях его поддержали другие горожане, сообщает ИА PrimaMedia.

Сезон ремонта не обошел здание Дома офицеров флота на Светланской, 48 во Владивостоке. В то же время пытливые прохожие обратили внимание на используемый для облицовки материал — керамогранит. Несмотря на то, что его применяют уже и при ремонте пола, стен, фасадов и ванных комнат, у многих этот материал всё равно больше ассоциируется с благоустройством могил на кладбищах.

Жители города размышляют, как в итоге будет выглядеть историческое здание в центре города. "Здание матрёшка, хотелось бы вернусь его изначальный исторический облик, который скрыт под этой коробкой", "Там же вроде всё нормально было", — рассуждают пользователи.

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Автор поста Илья Табаченко пояснил: такой дешёвый материал портит впечатление от здания; делает его больше похожим на очередной торговый центр, чем на Дом офицеров флота.

— Здание само по себе страшное... Просто гроб посреди Светланской. Ясно, что это — советский новодел, изначально там было совсем другое строение. Его уже не вернуть, это понятно. Как только начали всё обносить строительными лесами, стало понятно — дело идёт к ремонту. Пусть обшивают, вот только в процессе еще можно хоть как-то улучшить внешний вид этого здания — окна хотя бы декоративные изобразить, ну или ещё чего, но только не на военную тематику, — поделился с корр. редакции известный приморский фотограф и блогер Александр Хитров.

В пресс-службе Тихоокеанского флота лаконично прокомментировали ремонтные работы, подчеркнув лишь, что материл для отделки фасада здания выбирали специалисты.

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