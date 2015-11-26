"А было когда-то хорошее место": популярный пляж в центре тотально загажен людьми

Популярное место отдыха превращается в свалку (фотоэксклюзив)

Кунгасный пляж. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Состояние прибрежной полосы Кунгасного пляжа на сегодняшний день выглядит пугающе: повсюду валяются пластиковые бутылки и пакеты, в воду сливаются нечистоты, а у самого берега стоит пыльное кресло, сообщает ИА PrimaMedia.

Кунгасный пляж во Владивостоке привлекает горожан своим удобным расположением. Его часть принадлежит зоне отдыха "Кунгасный парк", и эта территория содержится в чистоте. Но всего в нескольких десятках метров от отдыхающих на шезлонгах валяются горы пластика и другого мусора, а через реку в море сливаются канализационные отходы.

Несмотря на то, что Кунгасный пляж не входит в число разрешённых для купания мест во Владивостоке, безлюдно там не бывает никогда. Горожане приезжают сюда с семьями "подышать чистым воздухом", а ещё здесь часто рыбачат. Рыбы много, потому что канализационный сток делает воду теплее и обеспечивает пропитание. Но о качестве такого улова стоит задуматься.