"Почему именно сегодня?: дорожные работы собрали пробку над подъезде к аэропорту

Поток автомобилей движется медленно
Общество 1 августа, 18:04
Пробка. Фото: pixabay.com

Из-за дорожных работ в районе "Приморского кольца" рядом с поселком Угловое собирается большая пробка. Автомобильный затор берет начало фактически от самого комплекса и тянется до поворота на улицу Вахрушева по направлению в международный аэропорт им. Владимира Арсеньева. Поток автомобилей движется медленно, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно сервису Яндекс.Пробки, дорожные идут в правом и левом рядах, поэтому все водители вынуждены снижать скорость.

Между тем, пользователи задаются вопросом: "Почему именно в такую жару необходимо делать дорожные работы?".

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дорожные пробки, заторы Международный аэропорт Владивосток

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