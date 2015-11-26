"Лучше чем на Динамо?: объявлено о планах большой реконструкции стадиона "Авангард"

Домашняя арена СК "Восток" ожидает значительных перемен (фото)

Спидвей на стадионе "Авангард". Фото: ИА PrimaMedia

Стадион "Авангард" увеличит вместимость и станет современным многофункциональным спортивно-культурным центром, который сможет принимать различные мероприятия международного уровня, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию комплекса. Подрядная организация "Строительно-техническая диагностическая компания" уже представила первые эскизы будущей трибуны. На ней будет увеличено количество посадочных мест до 7 тысяч.

Новый "Авангард". Фото: пресс-служба мэрии Новый "Авангард". Фото: пресс-служба мэрии 1 / 2

Уникальность будущей трибуны – появление на ней навеса, который позволит проводить мероприятия при любой погоде. Здесь также появятся современные экраны, которые позволят более детально наблюдать зрителям за проводимыми мероприятиями. Также по проекту на трибуне будут оборудованы специальные места для маломобильных граждан.

"Во время ремонта стадион будет оборудован пандусами и подъемниками для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья. Люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению смогут не только посещать спортивные и культурные мероприятия, но и проводить занятия по игровым видам спорта", — рассказали в управлении развития физической культуры и спорта.

Помимо этого, внутри самой трибуны оборудуют туалетные комнаты, спортивные залы и комментаторскую комнату.

Новый "Авангард". Фото: пресс-служба мэрии Новый "Авангард". Фото: пресс-служба мэрии 1 / 2

На стадионе планируют оборудовать современные гаревые и беговые дорожки, а также сделать поле с искусственным покрытием для игры в футбол. Для спидвеистов построят технопарк для обслуживания мототехники. Кроме того, на территории спортивного объекта появится новая система освещения и видеонаблюдения.

"После проведения капитального ремонта отдельных объектов "Авангарда" посещение стадиона станет возможным для всех категорий населения. На стадионе будут заниматься различными видами спорта, не только спидвеем и мотокроссом", – добавили специалисты.

Отметим, что проектные работы планируют завершить уже в этом году. Реконструкция стадиона начнется в 2020 году. На эти цели из федерального бюджета направлено более 157 млн рублей.