Названы места размещения фоторадаров на дорогах Приморья (СПИСОК)

Всего в крае установлены 59 комплексов фото- и видеофиксации правонарушений

Фоторадар. Фото: ИА PrimaMedia

Краевой департамент по координации правоохранительной деятельности раскрыл адреса расположения 59 комплексов фото— и видеофиксации правонарушений, которые работают на дорогах Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края. Мостовые переходы во Владивостоке: – 16-й километр, середина низководного моста поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – Бухта Патрокл; – мостовой переход на остров Русский; – мостовой переход через бухту Золотой Рог; – улица Надибаидзе, 32. Трасса А370 Хабаровск – Владивосток: – Некрасовский путепровод – поворот на Камский переулок (пересечение); – Проспект 100-лет Владивостоку, 28г; – Проспект 100-лет Владивостоку, 70; – Проспект 100-лет Владивостоку, 120; – Проспект 100-лет Владивостоку, 182, комплекс "Русские бани"; – улица Маковского, 18, 757-й километр. – АЗС "Бензо", 755-й километр; – пересечение улиц Маковского и Шишкина; – пересечение улиц Маковского и 10-ой; – пересечение улиц Маковского и Шевченко, поворот на бухту Лазурная, 750-й километр; – улица Маковского, 224; – 2-й километр, в обход Раздольного, Надеждинский район; – 355-й километр; – 406-й километр, Лесозаводский городской округ; – 441-й километр, Кировский район; – 449-й километр, Кировский район; – 497-й километр, Спасский район; – 578-й километр, Черниговский район; – 581-й километр, Черниговский район; – 643-й километр, Михайловский район; – 670-й километр, Уссурийск; – 670-й километр, обход Уссурийска; – 708-й километр, Надеждинский район; – 714-й километр, Надеждинский район; – 720-й километр, Надеждинский район; – 722-й километр, Надеждинский район; – 725-й километр, Надеждинский район; – 729-й километр; – 732-й километр; – 735-й километр (синий виадук); – 737-й километр; – 738-й километр; – 739-й километр; – 741-й километр, ресторан "Лесная Заимка". – 744-й километр; – 745-й километр; – 747-й километр, поворот на станцию "Спутник"; Трасса А181 Осиновка – Рудная Пристань: – 4-й километр; – 37-й километр; – 83-й километр, Арсеньев; – 110-й километр; – 123-й километр. Участок автодороги Владивосток – Аэропорт: – 3-й километр. Участок автодороги Поселок Новый – бухта Патрокл: – 7-й километр; – 26-й километр. Трасса А188 Артем – Находка – Порт Восточный: – 27-й километр, поселок Шкотово; – 47-й километр, поселок Шкотово; – 53-й километр поселок Шкотово; – 96-й километр, ЗАТО Фокино, поселок Домашлино; – 101-й километр, ЗАТО Фокино; – 118-й километр, Находка; – 123-й километр; – 127-й километр, Новолитовск; – 141-й километр, Находка; – 144-й километр, Находка. Узнавай главные новости первым в Whatsapp Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен Читайте самое важное от PrimaMedia на Google News

84655

43

37