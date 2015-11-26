Названы места размещения фоторадаров на дорогах Приморья (СПИСОК)

Всего в крае установлены 59 комплексов фото- и видеофиксации правонарушений
Общество 12:10
Фоторадар. Фото: ИА PrimaMedia

Краевой департамент по координации правоохранительной деятельности раскрыл адреса расположения 59 комплексов фото— и видеофиксации правонарушений, которые работают на дорогах Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Мостовые переходы во Владивостоке:

– 16-й километр, середина низководного моста поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – Бухта Патрокл;

– мостовой переход на остров Русский;

– мостовой переход через бухту Золотой Рог;

– улица Надибаидзе, 32.

Трасса А370 Хабаровск – Владивосток:

Некрасовский путепровод – поворот на Камский переулок (пересечение);

– Проспект 100-лет Владивостоку, 28г;

– Проспект 100-лет Владивостоку, 70;

– Проспект 100-лет Владивостоку, 120;

– Проспект 100-лет Владивостоку, 182, комплекс "Русские бани";

– улица Маковского, 18, 757-й километр.

– АЗС "Бензо", 755-й километр;

– пересечение улиц Маковского и Шишкина;

– пересечение улиц Маковского и 10-ой;

– пересечение улиц Маковского и Шевченко, поворот на бухту Лазурная, 750-й километр;

– улица Маковского, 224;

– 2-й километр, в обход Раздольного, Надеждинский район;

– 355-й километр;

– 406-й километр, Лесозаводский городской округ;

– 441-й километр, Кировский район;

– 449-й километр, Кировский район;

– 497-й километр, Спасский район;

– 578-й километр, Черниговский район;

– 581-й километр, Черниговский район;

– 643-й километр, Михайловский район;

– 670-й километр, Уссурийск;

– 670-й километр, обход Уссурийска;

– 708-й километр, Надеждинский район;

– 714-й километр, Надеждинский район;

– 720-й километр, Надеждинский район;

– 722-й километр, Надеждинский район;

– 725-й километр, Надеждинский район;

– 729-й километр;

– 732-й километр;

– 735-й километр (синий виадук);

– 737-й километр;

– 738-й километр;

– 739-й километр;

– 741-й километр, ресторан "Лесная Заимка".

– 744-й километр;

– 745-й километр;

– 747-й километр, поворот на станцию "Спутник";

Трасса А181 Осиновка – Рудная Пристань:

– 4-й километр;

– 37-й километр;

– 83-й километр, Арсеньев;

– 110-й километр;

– 123-й километр.

Участок автодороги Владивосток – Аэропорт:

– 3-й километр.

Участок автодороги Поселок Новый – бухта Патрокл:

– 7-й километр;

– 26-й километр.

Трасса А188 Артем – Находка – Порт Восточный:

– 27-й километр, поселок Шкотово;

– 47-й километр, поселок Шкотово;

– 53-й километр поселок Шкотово;

– 96-й километр, ЗАТО Фокино, поселок Домашлино;

– 101-й километр, ЗАТО Фокино;

– 118-й километр, Находка;

– 123-й километр;

– 127-й километр, Новолитовск;

– 141-й километр, Находка;

– 144-й километр, Находка.

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