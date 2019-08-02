За ВДВ: смотрим, как Владивосток празднует день Воздушно-десантных войск

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За ВДВ: смотрим, как Владивосток празднует день Воздушно-десантных войск

Владивосток отмечает День Воздушно-десантных войск сегодня, 2 августа. В городе проходят праздничные мероприятия, сообщает ИА PrimaMedia.

В 9.00 праздничную программу открыл автопробег "Никто кроме нас", маршрут проложили от острова Русский до парка Победы на проспекте 100-летия Владивостока.

В организованной автоколонне приняли участие ветераны воздушно-десантных войск и войск специального назначения. Маршрут пробега проходил через Русский и Золотой мосты, далее — по центральным улицам до парка Победы. Там в 11:00 у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, прошел памятный митинг.

Со словами поздравлений к участникам митинга обратился мэр Владивостока Олег Гуменюк.

"Ваша служба всегда считалась особо почётной, — сказал он. — Несгибаемый характер, мужество, умение побеждать в самых сложных условиях – вот главные качества, которые отличают бойцов десантуры. Отдельные слова благодарности — ветеранам ВДВ. Очень важно, что свои знания и опыт, свои традиции вы сегодня передаёте нынешнему поколению солдат и офицеров. Такая связь поколений – незаменима".

Во время митинга также прозвучали различные музыкальные композиции в исполнении творческих коллективов. Участники встречи отметили, что День Воздушно-десантных войск – важное событие, которые многие служившие в этих войсках люди отмечают ежегодно.

"Я служил сначала на Сахалине, после – в Германии в разведывательных подразделениях Воздушно-десантных войск. Служба там дала мне силу, мужество и отвагу. Некоторые мои товарищи не вернулись из локальных войн. Вечная им память", — рассказал ветеран ВДВ Олег Сарычев.

В завершение митинга его участники почтили память приморцев, погибших в локальных войнах, минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

Отметим, что десантников не отпугивает жара, которая установилась во Владивостоке после двухнедельных туманов. Жителей города ожидают высокие температуры — до +33°C. В связи с этим, увеличился и рост обращений с тепловыми ударами в скорую помощь, поэтому врачи рекомендуют не находиться на солнце подолгу и носить головные уборы.

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