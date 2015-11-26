Владивостокцев "валит" 30-ти градусная жара

Число обращений в скорую помощь значительно увеличилось

Владивостокцев "повалила" 30-ти градусная жара. Фото: ИА PrimaMedia

Из-за сильной жары и духоты жители Владивостока стали чаще обращаться в скорую помощь. Об этом корр. ИА PrimaMedia рассказал исполняющий обязанности главного врача городской станции скорой помощи Олег Сорокин. По его словам, за последние несколько дней количество сообщений о плохом самочувствии возросло на 30-40 вызовов.

При этом главрач отмечает, что сложно отследить, сколько вызовов связано с духотой на улице. Как правило, люди жалуются на плохое самочувствие, к примеру, на головные боли, а вот связано ли это с погодными условиями сказать трудно.

– Также большее количество обращений в скорую помощь приходится на вечер, так как именно вечером могут отразиться последствия долгого пребывания на солнце. Человек находился весь день на улице, его состояние было стабильным, а когда приехал домой, то ему резко становится плохо. Обычно это связано с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, – рассказал Олег Сорокин.

При этом главврач отмечает, что многие жители города в будние дни по возможности обращаются в поликлиники, а вот на выходных, когда они не работают – вызывают скорую помощь.

А вот в День Воздушно-десантных войск, по словам Олега Сорокина, больше фиксируется обращений с травмами или последствиями алкогольного опьянения, нежели с погодными условиями.

Врачи рекомендуют в солнечную погоду находится по возможности в тени и обязательно носить головные уборы. Длительное пребывание на солнце особо опасно для детей, людей пожилого возраста и больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также специалисты советуют увеличить количество потребляемой воды, чтобы избежать обезвоживания.