Смотрящий по Уралу законник с Дальнего Востока: восхождение

В расцвете своей деятельности ОПГ "Общак" насчитывала около 5 000 человек

Смотрящий по Уралу законник Сахно с Дальнего Востока: история восхождения. Фото: Прайм крайм (скриншот)

Эдуард Сахнов, известный криминальный авторитет с Дальнего Востока. Этого человека считали одним из самых влиятельных криминальных "авторитетов" на Урале. И даже после того, как он надолго оказался за решеткой, его не перестали считать значимым и имеющим власть в криминальном мире ни заключенные колоний, ни правоохранительные органы.

Эдуард Сахнов, который стал известен под коротким звучным прозвищем Сахно, возглавлял крупнейшую уральскую организованную преступную группировку.

Начало преступного жизненного пути

Родился Сахнов Эдуард Георгиевич в Комсомольске-на-Амуре 7 января 1961 года. Уже в свои 18 лет, в 1979 году, получил свой первый тюремный срок — на два года. А отсидев его и выйдя на свободу, буквально тут же оказался осужден во второй раз — в 1982 году, в этот раз на долгие 7 лет.

Лидерство в ОПГ "Общак"

Уже в конце восьмидесятых годов, выйдя после отсидки, Сахнов стал членом организованной преступной группировки, действовавшей на Дальнем Востоке. Называлась ОПГ "Общак". Первым лидером и основателем "Общака" был вор Джем (Евгений Васин).

Этот Васин стал "крестным отцом" четверых "законников", которых он сделал своими ближайшими сподвижниками. Это были воры Ева (Олег Семакин), Лепеха и чуть позже Леший (Олег Шохирев, самый молодой из руководителей банды). Но самым влиятельным, раньше всех влившимся в ОПГ, оказался именно Сахно.

В 2001 году, находясь в СИЗО г. Хабаровска, умер главарь "Общака" Джем. Власть перешла к вышеупомянутым ворам, но Леший (он же Малек) был еще молод и не имел такого влияния, как Сахнов, а Лепеха скончался — покончил жизнь самоубийством (повесился) или его убили в 2003 году. И фактическим руководителем самой крупной банды дальневосточного региона стал Эдуард Сахнов.

В расцвете своей деятельности ОПГ "Общак" насчитывала около 5 000 человек в разных "рангах" и "должностях".

Просуществовало организованное преступное сообщество до 2005 года — тогда был арестован Сахно и ряд его подчиненных и подельников. Эти люди были осуждены на длительные сроки.

Глеб Бублик. Источник