DNS с сотнями миллиардов выручки стала одним из лидеров российской e-commerce

Приморская компания не сдала рынок федеральному гиганту "М.Видео-Эльдорадо" и, более того, теснит его от Хабаровска до Москвы
Бизнес 12:51
DNS с сотнями миллиардов чистой прибыли стала одним из лидеров российской e-commerc. Фото: ИА PrimaMedia

Приморская компания DNS стала одним из лидеров на российском рынке электронной коммерции по итогам 2018 года. Такие данные приведены на сайте "Системы профессионального анализа рынков и компаний" СПАРК, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации СПАРК, среди магазинов, сочетающих онлайн— и офлайн-продажи, лидирует группа "М.Видео-Эльдорадо", которая по итогам 2018 года отчитывалась о росте выручки на 62%, до 321 млрд рублей, и чистой прибыли на 20%, до 8,3 млрд рублей.

Сеть магазинов электроники DNS по итогам 2018 года уступает "М.Видео-Эльдорадо" почти на 100 миллиардов. За год ее выручка увеличилась на 11,5%, — до 220,5 млрд рублей. Чистая прибыль компании составила 10,4 млрд рублей.

Таким образом DNS добилась результатов, беспрецедентных для регионального рынка электронной торговли. Приморская компания не только не сдала рынок федеральному гиганту "М.Видео-Эльдорадо", но и теснит его от Хабаровска до Москвы.

Напомним, что в 2018 году в результате трехсторонних сделок с участием основного акционера, группы "Сафмар", в рамках ПАО "М.Видео" были консолидированы торговые сети "Эльдорадо" и "МедиаМаркт". Но подмять под себя приморский рынок электроники и бытовой техники "М.Видео" пока не смогло. Более того, согласно данным Forbes, по общим объемам выручки DNS в 2018 году заняло 38 место в России с выручкой 197,8 млрд рублей за 2017 год, незначительно уступив "М.Видео" с выручкой 198,2 млрд рублей, хотя по итогам 2016 года отставала от него на девять позиций.

СПРАВКА: DNS — сеть магазинов, торгующих компьютерами и цифровой техникой со штаб-квартирой во Владивостоке. Насчитывает более 1300 магазинов в 400 городах. В группу входят онлайн-магазины DNS-shop.ru и TechnoPoint.ru. Генеральным директором и совладельцем группы DNS является Дмитрий Алексеев.

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