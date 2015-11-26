Первая дальневосточная электричка пошла в Приморье 55 лет назад

С тех пор маршрутная сеть железнодорожных перевозок в крае претерпела многократные изменения

Электричка в депо. Фото: ИА PrimaMedia

Развитие маршрутной сети пригородных электропоездов началось на Дальнем Востоке с Приморья 55 лет назад: самая первая электричка отправилась из Владивостока на станцию Надеждинская в новогоднюю ночь 1964 года. Круглая дата и профессиональный праздник, День железнодорожника, который работники отрасли отмечали 4 августа, стали поводом напомнить читателям ИА PrimaMedia, как менялись маршруты приморских электричек в последние годы и что они представляют собой сегодня.

Исторически сложилось, что единственной компанией, в чьем ведении находятся пригородные железнодорожные перевозки, в крае остается компания "Экспресс Приморья", созданная поначалу с акционерным участием ОАО "РЖД", а с 2009 года получившая организационную автономию одновременно с постоянным транспортным заказом со стороны администрации Приморского края. Двухлетний опыт работы "Аэроэкспресса" во Владивостоке оказался неудачным, с января 2015 года этот маршрут, соединяющий железнодорожный вокзал приморской столицы с аэропортом, также перешел к "Экспрессу Приморья" — и постепенно стал приносить доход в высокий туристический сезон: скоростной электричкой охотно пользуются приезжие иностранцы.

Владивосток — конечная и начальная станция железнодорожных маршрутов. Фото: ИА PrimaMedia Внутренний дизайн приморских электричек остается неизменным десятки лет. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Как рассказали в пресс-службе ОАО "Экспресс Приморья", география пригородных пассажирских перевозок компании охватывает 4 дальневосточных региона, но именно в Приморском крае – самое интенсивное расписание электропоездов и самые большие показатели по перевезенным пассажирам.

Третий год подряд в Приморье продолжается рост пассажиропотока: жители края все чаще выбирают пригородные электропоезда для своих поездок, хотя до 2016 года показатели ростом не отличались. В прошлом году в крае возобновились железнодорожные маршруты Уссурийск-Хасан и Владивосток-Новочугуевка. Новочугуевский поезд, который вышел на маршрут 1 декабря 2018, уже перевез около 13 тысяч пассажиров. Хасанский – более 10 тысяч. Оба поезда выполняют важнейшую социальную миссию: по маршрутам их следования часть сел не имеет другого пассажирского транспорта. Как и другие пригородные маршруты, они субсидируются из краевого бюджета, благодаря чему тарифы для населения в два раза ниже, чем на автобусы. Вдобавок, по многочисленным просьбам пассажиров новочугуевского направления, в плацкарте здесь введена услуга выдачи белья.

Сегодня пригородная маршрутная сеть "Экспресса Приморья" в крае вытянута с юга на север от Владивостока до Ружино, с запада на восток от Хасана до Новочугуевки и Находки. Наплыв пассажиров наблюдается с мая по октябрь, когда люди массово едут на море и на дачные участки. Надо отметить, что Приморье — регион, где количество личного транспорта у населения самое большое в стране. К тому же в крае очень много автобусных перевозчиков на междугородних маршрутах. Это осложняет борьбу за клиента: электричка не автобус, и не может курсировать часто по всем маршрутам. К тому же, затраты на содержание подвижного состава и его стоимость у железнодорожников больше в десятки раз. При этом цена билета на электричку в Приморье всегда была ниже реальной его стоимости. Пригородный железнодорожный транспорт субсидируется во всем мире ввиду его большой социальной роли для общества и одновременной убыточности, так происходит и в Приморском крае.

В Приморье электрички и пригородные поезда в летний сезон ежедневно выполняют более 50 рейсов по краю. Три раза в год сотрудники компании проводят опрос пассажиров в электричках методом анкетирования. Кроме этого, на сайте компании работает обратная связь, с учетом которой были составлены два расписания электричек – летнее и зимнее.

Станция Угольная. Фото: ИА PrimaMedia Тоннель имени Сталина во Владивостоке снова открыт. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "След в истории". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.