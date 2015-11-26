Новых вспышек заболевания африканской чумой в Приморье нет – ветинспекция

На данный момент в крае обследовано уже 52 тысячи свиней

Свиньи. Фото: ИА PrimaMedia

Специалисты ветинспекции заявили, что новых вспышек заболевания африканской чумой в Приморье нет, ситуация стабильная. В радиусе 100 км от очага заболевания свиней африканской чумой в Пограничном районе выставлены посты, ветврачи проводят обследование подворий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в Государственной ветеринарной инспекции Приморья, ветврачи обследуют подворья в Ханкайском, Хорольском, Михайловском, Октябрьском, Пограничном районах и в Уссурийске.

"На данный момент обследовано 52 тысячи свиней. Ситуация стабильная, новых вспышек заболеваний нет", – прокомментировал руководитель ветинспекции Дмитрий Кузин.

Напомним, очаг африканской чумы свиней был обнаружен в одном из хозяйств Пограничного района 31 июля. В муниципалитете был объявлен режим ЧС, введен карантин. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.