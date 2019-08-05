Гонщики устроили дрифт-заезды на "Змеинке" во Владивостоке

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Гонщики устроили дрифт-заезды на "Змеинке" во Владивостоке

Четвертый этап чемпионата Владивостока DSL Drift Series прошел в воскресенье, 4 августа, на картодроме "Змеинка". В нем приняло участие большое количество гонщиков, приехала даже большая делегация из Хабаровска, сообщает ИА PrimaMedia.

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