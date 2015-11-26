Slavda Group присоединилась к экологической акции по раздельному сбору мусора

Компания обеспечила оборудование для сбора использованной пластиковой тары (ФОТО)
Общество 16:11
Slavda Group присоединилась к экологической акции по раздельному сбору мусора. Фото: предоставлено Slavda Group

Slavda Group традиционно приняла участие в экологической акции "РазДельный сбор", которая прошла 3 августа во Владивостоке. Компания обеспечила оборудование для сбора использованной пластиковой тары. Участники акции получили полную информацию о правилах раздельного сбора отходов для направления на дальнейшую переработку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

"Slavda Group как социально ответственный производитель помимо активного участия в партнерских экологических программах разрабатывает собственную программу по сбору и утилизации пластика. Также сейчас вся использованная тара формата 19 литров и отбракованный в процессе производства ПЭТ направляются на переработку", — отметил генеральный директор Slavda Group Роман Антипьев.

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Партнерство Slavda Group c региональными сообществами для решения проблемы сбора и дальнейшей переработки пластиковых отходов является для производителя одним из ключевых направлений.

"Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды "РазДельный Сбор" стремится не только привить гражданам правильное отношение к отходам и обратить внимание власти на проблему, но и наладить взаимодействие всех участников процесса. Бизнес, а именно производители, должны понимать свою ответственность в вопросе грамотной утилизации отходов. В нашем регионе далеко не все готовы нести полноценную ответственность. Slavda Group — одна из немногих на региональном рынке, кто поддерживает идею ответственного обращения с отходами, разрабатывает свои проекты по внедрению раздельного сбора и поддерживает Ассоциацию", — координатор акций "РазДельный сбор" Софья Вавилова.

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В акции участвовали 700 человек. В ходе акции участники избавились от макулатуры, электрохлама и других отходов, которые переданы на дальнейшую переработку.

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мусор, свалка экология

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