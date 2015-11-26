Официальному опубликованию правовых актов Приморья в электронном виде исполнилось 5 лет

Самая свежая и актуальная правовая информация доступна жителям края в реальном времени

Юридическое самообразование в информационном обществе: Порталу правовой информации 5 лет. Фото: ИА PrimaMedia

6 августа 2014 года был принят закон Приморского края " О порядке опубликования и вступления в силу правовых актов Приморского края", согласно которому источниками официального опубликования документов являются "Приморская газета" и Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), вот уже пять лет приморцы имеют доступ к вновь принимаемым правовым актам по-настоящему оперативно и без ограничений, сообщает ИА PrimaMedia.

Официальный статус портал правовой информации получил благодаря Указу Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. №198. Что подтверждает, что здесь всегда можно найти самую актуальную и достоверную информацию.

Для удобства жителей Приморья в рамках госпрограммы Приморского края "Информационное общество" создан и успешно функционирует региональный сегмент Портала — интернет-сайт правовой информации Приморского края www.pravo25.gov.ru. На сайте можно ознакомиться с новыми поступлениями законодательства Приморского края.

Наиболее интересные и значимые изменения правовой базы размещены в разделе "Новости". Также на сайте есть ссылка на интегрированный полнотекстовый банк данных правовой информации "Законодательство России".

В целом сайт задумывался как "единое окно" для доступа граждан ко всей имеющейся правовой информации как Приморского края, так и всей Российской Федерации.

О работе портала рассказал официальный представитель общероссийской Государственной системы правовой информации в Приморском крае Павел Марков.

Он подчеркнул, что с развитием информационного общества, самообразование, в том числе в правовой сфере, становится более доступным. В том числе и благодаря Официальному интернет-порталу правовой информации.

"В разделах нашего Портала содержится интегрированный полнотекстовый банк данных правовой информации "Законодательство России", содержащий правовые акты государственных органов власти и органов местного самоуправления. На сегодняшний день объем фонда около 3 млн актов. Для удобства использования предусмотрен поиск нужного документа по реквизитам, а если реквизиты неизвестны или необходимо выбрать несколько документов по определенной тематике, существует интеллектуальный поиск. На главной странице Портала находится текст Конституции Российской Федерации в актуальном состоянии", — разъяснил Павел Марков.

Он добавил, что зачастую посетителей интересуют не только актуальные современные документы, но и исторические. Например, большой популярностью у гостей портала пользуется Свод законов Российской империи.

"Информация такого характера может помочь студентам юридических специальностей в подготовке к занятиям и написании итоговых работ, — прокомментировал Марков. — Кроме того, тексты федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации, внесенные в интегрированный полнотекстовый банк данных правовой информации "Законодательство России", являются официальными. Также Законом Приморского края от 17 июня 2016 г. №845-кз официальными признаны и тексты правовых актов Приморского края, размещенные на портале".

Эксперт подчеркнул, что правовой акт не может вступить в силу без своего официального опубликования. На www.pravo.gov.ru есть страница официального опубликования, где ежедневно появляются только что принятые правовые акты.

Таким образом, Портал является инструментом оперативного размещения правовых актов, что, например, было использовано в процессе юридического обеспечения принятия в состав Российской Федерации Республики Крым и г. Севастополя.

"Именно на Портале через несколько часов после подписания было обеспечено размещение (опубликование) исторического Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым от 18 марта 2014 г., соответствующих постановления Конституционного Суда Российской Федерации, федерального конституционного закона и федерального закона, а затем официальное опубликование 11 апреля 2014 г. по решению Президента Российской Федерации Конституции Российской Федерации с соответствующими изменениями", — подчеркнул Павел Марков.

При этом он подчеркнул, что электронное опубликование правовых актов осуществляется наравне с печатными изданиями и является результатом естественной эволюции средств связи и коммуникаций.

"Официальное электронное опубликование нормативных правовых актов является источником опубликования наряду с официальными печатными изданиями.

В настоящее время объемы текстов документов, которые подлежат официальному опубликованию значительно увеличились и могут достигать внушительных размеров, больше 1000 страниц печатного текста (например, бюджеты субъектов Российской Федерации), что значительно затрудняет их опубликование в бумажном виде. Кроме того, современное развитие общества привело к тому, что наибольший объем информации человек получает именно в электронном виде.

Таким образом, перейдя к официальному опубликованию правовых актов в электронном виде система обнародования решений власти естественным образом эволюционировала", — отметил куратор системы.

Павел Марков подчеркнул преимущества электронного публикования перед печатным: высокая скорость передачи информации, охват неограниченного числа пользователей, относительная дешевизна, удобство хранения и поиска документов в электронном виде и многое другое.

Что касается регионального сегмента Портала с правовой информацией Приморского края, то он отличается тем, что здесь осуществляется официальное опубликование в электронном виде всей номенклатуры правовых актов: от краевых законов, до правовых актов органов исполнительной власти региона.

"Совместно с Администрацией Приморского края нам удалось очень эффективно настроить работу в этом направлении. Руководство края одним из приоритетов своей деятельности считает повышение информационной открытости органов государственной власти.

Современное общество характеризуется тем, что население заинтересовано в получении оперативной информации о работе органов государственной власти, осуществлении контроля за их деятельностью.

Руководство края осознает, что инструменты государственной системы правовой информации возможно эффективно применять для повышения удовлетворенности граждан качеством государственного управления. Реализация эффективных мер по повышению информационной открытости привела к тому, что за последние несколько лет органы государственной власти Приморского края значительно улучшили свои показатели в различных тематических рейтингах", — заключил Павел Марков.